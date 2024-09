Pusztító árvíz: fontos, hogy a segítségnyújtás szervezett legyen, rendkívüli adománygyűjtés indult

– Az Ökumenikus Segélyszervezet rendelkezik egy olyan raktárral, ahol vannak szivattyúk, ezeket a nagy teljesítményű eszközöket Kisorosziba, Kismarosra, Dunabogdányba szállítottuk. Van olyan, ami az utcára is elegendő, és olyan is, amelyek a házból tudják a vizet kiüríteni. A segítségnyújtás módja tehát többféle lehet, és nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az árvíz levonulása után is akad még tennivaló, hiszen a védekezés ellenére sajnos sok család otthonában lesz jelentős a kár – jelezte az ügyvezető igazgató.