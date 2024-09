Szinte semmi sem maradt a Vas vármegyei tűzvész után, a szarvasokon kívül minden vad elpusztult

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Csönge külterületén csütörtökön csaptak fel a lángok, előbb a száraz fű, majd egy bozótos terület égett, ahonnan a közeli fenyőerdőre is átterjedt a tűz, végül pedig már a fák koronaszintje is lángolt. Szombat reggelre már csak foltokban égett az erdő aljnövényzete, de a szárazság és az erős szél miatt ismét súlyosabbá vált a helyzet, újraéledtek a lángok.

A tűzzel érintett terület nagysága négyszáz hektárra nőtt, egymás után érkeztek az egységek Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékből, végül már a Magyar Honvédség egy speciális helikopterét is bevetették az oltáshoz.

A Vas vármegyei hírportál (Vaol) beszámolója szerint csütörtök óta helyszíni váltással Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyei hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók oltották a kigyulladt erdőt, a foltokban visszagyulladó gócokat. A kárfelmérés- és felszámolás csak ezután veheti kezdetét, a helyreállítás pedig több évig, sőt, évtizedig is eltarthat.

Az elmenekülő szarvasokat kivéve élőlény nem nagyon maradt ezen az ezer hektáron

– fogalmazott a Vaolnak a Kemenesaljai Nimród Vadásztársaság elnöke. Lőrincz János elmondta: központi terület égett le, amely egyrészt anyagilag is jelentős veszteséget jelent számukra, másrészt a térség vadállományát is nagyban befolyásolja.

A szarvas nem helyhez kötött állat, elmenekültek a szomszédos területekre, az apróvadak – nyulak, fácánok –, a madarak azonban az őzek többségével együtt bent égtek. Az őz tartja a helyét, többen a kerítésbe szorulva vesztették életüket.

– magyarázta, majd hozzátette: mintegy 20-25 magasles is porig égett, csak a szeg és a lemez maradt belőlük.

A hírportál információi szerint az erdők túlnyomó többsége magánkézben van, ráadásul sok közöttük az osztatlan közös telek, amely tovább nehezítheti a helyreállítás megszervezését. A tűzben fatelepek pusztultak el, és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt tízhektáros állami terület erdei fenyvese is megsemmisült.