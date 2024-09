Takács Péter: Magyar Péter indulatot akar csiholni a kormányváltáshoz, de ez nem fog működni + videó

– Magyar Péter a kórházjáró performance-ával elsősorban a magánéleti botrányairól, a végigbulizott nyaráról és a VIP-partikról próbálta elterelni a közvélemény figyelmét – mondta Takács Péter a Magyar Nemzetnek. Az egészségügyi államtitkár meglátása szerint a Tisza Párt elnöke nem a kórházak mindennapos valóságát akarta bemutatni, hanem a hisztériakeltés volt a célja, amit a Facebookon nagyon eredményesen tudott terjeszteni, hiszen jó kapcsolatot ápol a Metával.

Mint emlékezetes, az egyik legemlékezetesebb akciója az volt a politikusnak, amikor a Honvédkórház VIP-osztályát szerette volna megmutatni. Takács Péter arról számolt be, hogy itt egy úgynevezett speciális rendeltetésű részlegről van szó, ahol különösen védendő személyek ellátása zajlik, tehát például NATO-katonák vagy sérült ukrán katonák ellátása. Emlékeztetett arra is, hogy minden államban van egy erre a célra kijelölt, jellemzően katonai felügyelet alatt álló kórház, ahol az állami vezetőket is ellátják.

Takács Péter szerint Magyar a felesége révén járhatott ebben a részlegben, éppen ezért pontosan tudnia kell, hogy egy speciális biztonsági előírásokkal működő NATO-részlegről van szó, mint ahogyan azt is tudnia kellett, hogy itt felvételt sem lehet készíteni, csak erről elfelejtette tájékoztatni a rajongótáborát.

Tehát a célja az indulatok felkorbácsolása volt, dezinformáció terjesztésével.

Takács Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy amikor Magyar Péter VIP-ellátásról beszél, akkor meg kell említeni, hogy jogszabályok lehetővé teszik többletszolgáltatások kérését, térítési díj ellenében.