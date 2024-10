A fehér bot világnapja: látássérülteket is segít a mesterséges intelligencia

Vakvezető kutya, okosbot és okoseszközök nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a vakok és gyengén látók ugyanolyan teljes életet tudjanak élni, mint a látók. Családot alapítanak, gyermekeket nevelnek, és ami a legfontosabb, minimális segítséggel el tudják látni magukat. A fehér bot nemzetközi világnapja ma a látássérültek helyzetére irányítja a figyelmet. Nagyné Berke Mónika, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének a szolgálatvezetője lapunknak elmondta: ezen a napon lehetőség van arra, hogy a látássérült emberek minden napjaira felhívják a többségi társadalomnak a figyelmét.

– Tulajdonképpen nem is annyira a különbségekre, hanem az azonosságokra szeretünk rámutatni ezen a napon. Ugyanúgy élünk, dolgozunk, tanulunk és családot alapítunk. Nyilván a látás hiányzik, ezáltal vannak olyan területek, ahol segítségre van szükségünk, ami akár egy segédeszköz is lehet. Ugyanúgy éljük az életünket, mint mindenki más, és ugyanazok a fontosak, ugyanúgy emberek vagyunk mi is, ugyanúgy van jó napunk, rossz napunk, ugyanúgy vannak köztük tehetségesek, kevésbé tehetségesek, jó fejek, kevésbé jó fejek, tehát tulajdonképpen arra is jó a fehér bot napja, hogy ilyenkor egy kicsit fókuszba kerüljön az, hogy a látássérült emberek is a társadalom részei – sorolta Nagyné Berke Mónika, aki azt is hozzátette: a vakok is használják a „látni” és „nézni” szavakat, nem egy külön nyelvezetet használnak. Mint mondta: „Mutasson valaki egy olyan embert, akinek még nem volt szüksége segítségre az életben.”

A szolgálatvezető azt is kihangsúlyozta, hogy náluk a házassági és gyermekvállalási statisztika ugyanannyi, mint a látók körében. Az egészséges szülőknek is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy látássérült gyermekük születik, aki speciális ellátást, fejlesztést igényel.

Milyen bentlakásos intézmények vannak számukra?

– A vakok szövetségéhez 21 tagegyesület tartozik országosan, mindenhol meg tudják adni a szaksegítséget és azt is, hogy hova lehet fordulni a későbbiekben. Elemi rehabilitációt igénybe lehet venni minden vármegyében, sőt a későbbi életkorban látást vesztett személyeknek is van erre lehetőségük. Aki nem születik látássérültnek, annak utólag kell megtanulni közlekedni fehér bottal, használni a számítógépet beszélőve vagy a konyhában azokat az apró kis huncut módszereket, hogy hogyan kell vakon főzni – láttatott bele az életükbe Nagyné Berke Mónika.

Arra is kitért, hogy a látássérült gyermekek már iskolás kortól más módszerekkel tanulnak. Három bentlakásos iskola közül választhatnak a szülők, kettő Budapesten, egy Debrecenben található. Emellett természetesen lehetőség van arra is, hogy a családban maradjon a gyermek, és akkor utazó pedagógusok, fejlesztő pedagógusok segítik a látássérült gyermeknek a tanulását, a vakok szövetségében állítják elő az adaptáltabb könyveket, amiből tudnak tanulni a speciális igényű gyermekek.

– A szükségleteiknek megfelelően, pontírásban vagy nagybetűsen állítjuk elő a könyvet számukra. Felső tagozattól már a számítógépet is tudják használni, ezért digitálisan is elérhetők a tankönyvek. Például angol tanulásnál arra is figyelni kell, hogyha van egy kép a munkafüzetben, amiről kérdéseket kell feltenni, akkor a látássérült diáknak le kell írjuk azt, hogy mi van a képen ahhoz, hogy ő meg tudja oldani a feladatot – sorolta a szakember.

Napjainkban több anyagi segítséghez jutnak a látássérültek, a számítógéphez a speciális programot az állam ingyenesen biztosítja.

– A szövetség minden évben egy alkalommal 75 százalékos kedvezménnyel biztosít fehér botot a látássérült személyeknek. Egy jó bot körülbelül 20 ezer forintba kerül, kedvezménnyel mindössze pár ezer forintot kell kifizetniük. Arra törekszünk folyamatosan, hogy ezek a plusz kiadások ne jelentsenek olyan nagy terhet egy adott személy életében. Jelenleg 80 ezer látássérült él Magyarországon, ami sok, de ahhoz kevés, hogy az erre specializálódott piacnak megfeleljünk. Ezért drágábbak is a termékek, például egy beszélő konyhamérleg 30 ezer forintba kerül. A Braille-kijelzőknek is elég borsos áruk van, ezért a kormány levitte öt százalékra az áfáját ezeknek az eszközöknek. A szövetségnél arra törekszünk, hogy a látássérült személyek minél kedvezőbb áron juthassanak hozzá ezekhez az eszközökhöz – hangsúlyozta ki Nagyné Berke Mónika.

Milyen applikációk segítik a vakokat és a gyengén látókat?

Az utcán, metróban, megállókban, vonatállomásokon pöttyözött vagy csíkozott vakvezető sávok alá sok helyütt már beépítésre kerültek az érzékelő csipek. Az okosbot egy olyan fehér bot, aminek van egy érzékelője. A szakember elmondta: a bot érzékelője leolvassa a csipről, hogy például melyik vasúti vágány mellett áll, és egy Bluetooth-os fülhallgatón keresztül bemondja a fülébe, ezzel megkönnyítve a tájékozódást.

– Az okostelefonoknak mindegyikének van olyan kisegítő lehetősége, ami a beszédet támogatja. Egy látássérült minden alkalmazást tud használni, ha bekapcsolja a mobiltelefon beszélő funkcióját – tette hozzá.

A szakember kitért a Távszem alkalmazásra is, ahol mostantól az élő személy mellett a mesterséges intelligencia (AI) segítségét is igénybe lehet venni, amit a Be my Eyes applikáción keresztül lehet használni az okostelefonon.

– Kilenc operátorunk van, akik éjjel-nappal fogadják a hívásokat, és tulajdonképpen a látássérült telefonjának kameráján keresztül lát mindent. Amerre fordítom a kamerát, arra néz az operátor helyettem. Felolvassa a postai értesítőt vagy éppen leolvassa a gázóraállást. Ha leejtek valamit, megkeressük, de a főzésben is segít, hogy melyik a borsó- vagy a kukoricakonzerv – sorolta a Távszem előnyeit Berke Mónika, aki kihangsúlyozta, hogy mától lehet kérni a mesterséges intelligencia segítségét is.

A fehér bot története

A fehérbot a vakok utcai közlekedésének közismert és elengedhetetlen segédeszköze. Alkalmazásának gondolata a francia Guilly d’ Herbemont grófnőtől származik. A párizsi utcán sétálgatva többször megfigyelte a nagy jármű- és személyforgalomban félénken és bizonytalanul közlekedő vakok állandó veszélyeztetését. A 20-as évek végén Párizs forgalma egyre fokozódott, a vakok veszélyeztetettsége egyre inkább növekedett. A vakok megsegítésének lehetőségét megtárgyalta az édesanyjával, aki nem értett egyet a lánya igyekezetével, és inkább irodalmi művek Braille rendszerű átírását javasolta a lányának, amely igen divatos tevékenység volt a magas társadalmi rétegek hölgyeinek körében. A kérdéssel mégis tovább foglalkozva egy könnyen felismerhető eszköz kézben hordásának a gondolatát vetette fel. Így jutott a fehér bot használatának a szükségességéhez, amelyet úgy a járművek vezetői, mint a gyalogosok távolról felismernek és tudják, hogy közöttük vak ember közlekedik. Használata fokozatosan terjedt el Európában és csaknem az egész világon.