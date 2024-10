A Kutyapártnak nem sikerült felnőnie a városvezetés feladatához

Fonti az interjúban reagált Kovács Gergelynek arra a megjegyzésére is, hogy a kerületi tűcsereprogram mellett be lehetne vezetni a fűcsereprogramot is.

Eddig is köztudott volt, hogy Kovács Gergely nem tud elszakadni a drogoktól, és a jelek szerint ez nem változott azzal, hogy polgármester lett. Már a választási kampányban is téma volt az a nyilvános beismerő vallomása, miszerint nemcsak drogfogyasztó, de éveken át drogtermesztésből élt. Már rég el kellett volna döntenie, hogy mi a fontos számára: a drogok vagy a kerület felelős vezetése. Úgy tűnik, hogy sajnos az előbbi, ugyanis a megválasztása után is többször eldicsekedett azzal, hogy tíz évig élt drogkereskedelemből

– emlékeztetett Fonti. Szerinte Kovács Gergely az ilyen és ehhez hasonló kijelentéseivel, illetve a turulszobor körül kialakított vitával a lényegről akarja elterelni a figyelmet, és ideológiai alapú politizálást valósítana meg.