Elborzasztó, amire a nemigyógyászok figyelmeztetik a magyar embereket

Tisza Tímea nemigyógyász, a Magyar STI Társaság elnöke szerint a legnagyobb probléma az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya: ezen belül is a nemi úton terjedő betegségek különösen kínos témának minősülnek. A nemi úton terjedő betegségek problémája pedig az egyéni betegellátáson túlmenően közegészségügyi-járványügyi kérdés is, hiszen fertőző megbetegedésekről van szó, amelyek hosszabb ideig tünetmentesek lehetnek, de az érintettek közben is fertőznek. A következmények pedig az egyénre és a társadalomra nézve is beláthatatlanok.

A Magyar STI Társaság idei konferenciáját november 6–9. között rendezik meg. A számos szakterület képviselőit érintő konferencia témái között kiemelt szerepet szánnak a megelőzésnek és felvilágosításnak.