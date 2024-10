Elsők vagyunk Európában a digitális oktatási tartalom terén

– A tapasztalatok szerint hasznos, a mindennapi oktatásban jól alkalmazható ismereteket szereznek a pedagógusok a számukra előírt, könnyedén teljesíthető online képzésen – mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a közszolgálati televízió adásában. Balatoni Katalin annak kapcsán nyilatkozott, hogy csaknem tízezer pedagógus már vizsgázott a Belügyminisztérium által előírt tízórás távoktatási képzésen, amelynek célja a tanárok, tanítók és óvodapedagógusok ismereteinek megújítása a Nemzeti alaptantervvel és az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban. A helyettes államtitkár közölte:

azért volt szükség a képzésre, mert az óvodai alapprogram és az alapanterv folyamatos megújuláson esik át.

A pedagógusok ismereteinek frissítése pedig nemcsak indokolt, de az elsajátított tananyag a mindennapokban a hasznukra is válik.

Összesen 33 képzésanyagot biztosítanak a tanítók, tanárok számára, akik a képzés során hozzáférést kapnak olyan digitális tartalmakhoz, okostankönyvekhez is, amelyeket a pedagógusok egy része korábban nem alkalmazott munkája során – fejtette ki, hozzáfűzve:

Magyarország jelenleg az első Európában a digitális oktatási tartalom mennyiségét és minőségét illetően.

Kitért arra, hogy nem egyszerre, hanem hétről hétre nyitják meg a felületeket, ennek megfelelően eddig hetvenezer pedagógus kezdhette meg az online formában teljesíthető képzést, s mintegy tízezren már a sikeres vizsgán is túl vannak. A tapasztalatokról szólva azt mondta, természetes, hogy eleinte nem mindenki lelkesedik egy ilyen kötelező tanfolyam iránt, azonban a levizsgázottak túlnyomó része szerint könnyen elvégezhető és sok új, hasznos ismeretet biztosító képzésről van szó. Balatoni Katalin kitért a műsorban arra is, hogy zajlik a pedagógusok továbbképzési rendszerének tartalmi és strukturális átalakítása, abban a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak az online, innovatív képzési anyagok.

Mindezek tesztelésére is kiváló a most futó program – emelte ki. A helyettes államtitkárt a Kossuth rádió reggeli műsorában is kérdezték, ahol elmondta: az oktatásért felelős miniszter most először írt elő kötelező képzést pedagógusoknak, mégsem ellenkezett a többség, kifejezetten pozitív visszajelzéseket kaptak a résztvevőktől.