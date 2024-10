Elvitték minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét

Kihúzták az ötös lottó e heti nyerőszámait. Minden idők legnagyobb magyar nyereménye, több mint 6,5 milliárd forint volt a tét. Mint arról már írtunk, az országban most is kitört a lottóláz, rengetegen játszották meg szerencseszámaikat, és ez végül eredményt is hozott.

Ezen a héten a 3, 10, 12, 13, 33 számokat húzták ki (gépi sorsolás volt), és egy szerencsés játékos el is találta pontosan ezt az öt számot, így több mint 6,5 milliárd forintot nyert. Holnap a hatos lottót sorsolják, ott is egymilliárd forint feletti összeget lehet nyerni.