Hidvéghi Balázs: Brüsszel egy bábkormányt akar Magyarországon

– Tehát elsősorban gazdasági témákról esik szó a konzultációban?

– Igen, elsősorban gazdasági kérdésekről és olyan fontos témákról a gazdaságon belül, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ország erősödjék és a magyar emberek helyzete javuljon. Ilyen többek között a magyar kis- és középvállalkozások támogatása. Újra beszélnünk kell az emberekkel a multikról. Itt is válaszút előtt állunk: vagy hagyjuk, hogy Brüsszel diktáljon, vagy szükség van a multinacionális cégek szigorú kontroll alatt tartására is, hiszen a magyarok érdekeit kell szolgálnia e cégek jelenlétének. Nem elfogadható, ha kizárólag arra koncentrálnak, hogy gazdasági erejükkel visszaélve az extraprofitjukat növeljék, amit aztán kivisznek az országból. Fontos a lakhatás kérdése is, amit a kormány eddig is erősen támogatott. Itt meg kell vitatnunk, hogy a meglévő otthonteremtési támogatások mellett vonjuk-e be a munkáltatókat és akár a bankokat is egy ötszázalékos kamatú lakáshitelprogramba. Ugyancsak fontos kérdés, hogy segítsünk-e a munkát vállaló fiataloknak a munkáshitel bevezetésével. De fontos, hogy tisztázzuk, megvédjük-e a 13. havi nyugdíjat, amelyekért komoly csatákat kell még ma is megvívni, hiszen ez az egyik olyan intézkedés, amit Brüsszel el akar törölni a rezsicsökkentés és a migrációs politikánk mellett.

– Miért fontos, hogy a magyar emberek két választás között többször elmondhatják a véleményüket fontos kérdésekben?

– Brüsszellel és a baloldallal ellentétben, amely mindig támadja a nemzeti konzultációkat, mi hiszünk abban, hogy be kell vonni az embereket az ország sorsáról szóló fontos döntésekbe. Nemcsak négyévente, az országgyűlési választások alkalmával kell az embereket megkérdezni, hanem folyamatosan fenn kell tartani velük a kapcsolatot. Amikor fordulóponthoz érünk, akkor úgy kell döntést hozni, hogy az ő véleményüket ismerjük. A kormányzat így mindig nagyobb erővel és legitimitással tud a két választás közötti négyéves időszakban is egy-egy ügyben kiállni az ország érdekeiért.

Amikor a magyar baloldal vagy a brüsszeli bürokraták támadják a nemzeti konzultációt, az pont annak a jele, hogy jó úton járunk, mert az ellenfeleink is érzik, hogy ez egy működő és az országot erősítő eszköz. Elég ránézni most azokra az országokra, ahol Brüsszel és a vezetők az emberek feje fölött úgy döntöttek, hogy betelepítik a migránsokat.

Forrnak az indulatok, párhuzamos társadalmak alakultak ki, brutálisan nőtt a bűncselekmények, a nők elleni erőszak, az antiszemita támadások száma. A magyar kormány az egyetlen, amely rendszeresen párbeszédet folytat a kormányzás irányáról az emberekkel. Ez ad nekünk erőt és felhatalmazást minden brüsszeli diktátummal szemben.