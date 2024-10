Majdnem megölt a véreb egy ötéves kislányt, mégsem altatták el

Nem altatták el azt a nagytestű kutyát, amelyik egy ötéves soproni kislányra támadt március elején – adta hírül az Infostart. A gyerek súlyos sérüléseket szenvedett, főleg a fejét érték a harapások, a koponyája is betört, az arckoponya is súlyosan sérült. A kutyatámadás után több órán keresztül műtötték a kislányt, majd egy hónapig ápolták a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban a Gyermekintenzív Osztályon. A támadásban a kislány nagymamája is megsérült – foglalta össze a történteket a kisalfold.hu.

A kutya hét hónapig volt karanténban a soproni ebrendészeti telepen. Ez idő alatt nem tapasztalták rajta betegség, vagy viselkedési zavar jeleit – derül ki a Tények riportjából.

Trauma és idegrendszeri probléma jeleit sem mutatja, ezért nem altatták el.

A szakértők előtt is rejtély, hogy miért támadta meg a kislányt. Hugót, a 80 kilós kutyát a Noé Állatotthon fogadta be. Elkülönítve, egy látogatóktól elzárt területen tartják, senki sem közelítheti meg egyedül. A család csalódott amiatt, hogy a kutya továbbra is életben van.