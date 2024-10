Nagy erőkkel vett részt az árvízi védekezésben a vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt mintegy ötszáz munkatársa és több mint háromszáz önkéntese vett részt országszerte a védekezési és ellátási feladatokban, több mint 18 ezer ember ellátásáról gondoskodtak – hívta fel a figyelmet a szervezet.

Közleményük szerint az árvíz elleni védekezés munkálataiban olyan vármegyék is részt vettek, amelyeket az árvíz közvetlenül nem érintett; a gyors reakciónak, a mobilizációnak köszönhetően Borsod vármegyei munkatársaik és önkénteseik Pest vármegyében, Zala vármegyei munkatársaik és önkénteseik Győr-Moson-Sopron vármegyében, Veszprém, Vas és egyes Pest vármegyei munkatársaik és önkénteseik pedig Komárom-Esztergom vármegyében is teljesítettek szolgálatot. Mint írták,

a Magyar Vöröskereszt az erőforrásait pszichoszociális támogatás nyújtására, információs szolgálat biztosítására, az étkeztetés segítésére, ruházati támogatásra, továbbá az érintettek rövid- és hosszú távú természetbeni segélyezésére fordítja.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a 1359-es adományvonalon vagy banki átutalással továbbra is bárki támogathatja a Magyar Vöröskereszt tevékenységét az árhullám elvonulása utáni helyreállítási munkálatokban, illetve a szervezet honlapján is lehetőség van online adományozásra.