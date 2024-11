Ezért próbálják manipulálni a magyar közvéleményt a kutatók + videó

Egy kitervelt stratégia részeként manipulációs kerekasztalt hoztak létre bizonyos baloldali közvélemény-kutató cégek, hogy egymáshoz igazított méréseikkel Magyar Péter pártjának vezetését mutassák ki. Miért választják ezt a stratégiát ezek a közvélemény-kutató cégek, és mit akarnak hosszú távon elérni?

Ezekre a kérdésekre kereste a választ Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte az első fontos cél a reménykeltés, az ellenzéki szavazók lelkesítése, a második fontos cél pedig

az ellenzéken belüli harcokról szól.

A régi baloldali szereplők ugyanis erős bástyákkal rendelkeznek még mindig, például a fővárosban, több egyéni képviselőjük is van, így jogosan követelnek koordinációt vagy együttműködést.

A Medián a nyilvánosságban sokszor úgy jelenik meg, mint egy megbízható kutatócég. Ez azonban csak illúzió. A baloldalhoz köthető többi kutatócéggel kéz a kézben a 2022-es választás előtt is azt a taktikát választották, hogy a választástól távol eső időszakban az ellenzéknek erőteljesen kedvező számokat hoztak ki, majd a választáshoz közeledve korrigáltak, de még a 2022-es választás előtti héten is azt kommunikálták, szoros lehet a végeredmény. Ehhez képest elsöprő győzelmet aratott a Fidesz–KDNP

– emlékeztetett Deák Dániel. Meglátása szerint ugyanez a játék zajlik most is. A Medián csütörtökön olyan számsorral rukkolt elő, amelyek azt mutatják, hogy a régi baloldali pártok legerősebbjei is éppen csak a bejutási küszöb alatt vannak (DK–Kutyapárt 4-4 százalék), így

az az üzenet, hogy nélkülük is nyer Magyar Péter. Ezt már kommunikálja is Magyar Péter, látványosan az ő megrendelése ez a kutatás is.

A szakértő azt is elmondta az Origónak, hogy emellett Magyar Péterék vélhetően azt is el akarják érni ezekkel a kutatásokkal, hogy a hangfelvételek nem ártottak nekik, miközben a valóság teljesen más. Ezekkel a felmérésekkel el akarja terelni a figyelmet, illetve azt akarja elérni, hogy több ilyen felvétel ne kerüljön nyilvánosságra.

Az ellenzéki kutatócégek összehangolt lépései és Magyar Péter túlmérése emellett jó üzlet is ezeknek a cégeknek. Ha nagy a reménykedés az ellenzéki oldalon, akkor több megrendelést is kapnak, ami jelentős bevételt is jelent számukra.

– mutatott rá Deák Dániel. Leszögezte: mindez nem hungarikum, Amerikában ugyanígy manipulálták a közvéleményt, de a hétvégi román elnökválasztáson is a kutatásokban hatodik helyen lévő jelölt nyert az első fordulóban. Ugyanakkor ez a két példa is azt mutatja, hogy hiába akarják manipulálni az embereket ezekkel a számsorokkal, a választási eredményt ez nem befolyásolja.