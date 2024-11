Magyar Péter elismerte, hogy Soros-ügynöknek hívják egymást + videó

Izgalmasra sikerült Magyar Péter legújabb országjárásának első napja. Miskolcon felháborodott tüntetők várták, kétségbeesetten menekült a sajtó elől, és még egy felvétel is előkerült róla, amin az látható, hogy egy gyermekotthon dolgozóival kiabál.

Magyar Péter a neki nem tetsző sajtótermékeket nem engedte be a meghirdetett rendezvényeire sem. A nap végén azonban a Magyar Nemezt kamerája elé állt, és egy ellentmondásoktól hemzsegő interjút adott.

– Nem emlékszem minden mondatomra, hiszen valamikor hajnali fél hatkor volt, több hónappal ezelőtt – ezzel a mondatával Magyar Péter gyakorlatilag azt ismerte el, hogy pontosan be tudja azonosítani a hangfelvételek alapján, hogy azok mikor készültek róla. Ezzel hitelt adott annak, hogy ezek valósak. Sőt, Magyar Péter azt is elismerte, hogy „szoktak egymásnak keményeket mondani”.

A Tisza Párt elnöke az első hangfelvétel megjelenését követően azt állította, hogy három állításból, – ami azon hallható – egy nem igaz. Ez volt az az anyag, amin arról beszélt, hogy Vogel Evelinre uszítja a nyugdíjaskommandót, hogy büdösek a szavazói, és azon viccelődött, hogy akiknek elköltözött az unkája, az vegyen magának újat. Magyar Péter továbbra sem mondta el, hogy melyik az a mondat, amit nem ő mondott, erről is természetesen Rogán Antal jutott eszébe. Két dolgot viszont elismert, hogy szokták egymást Soros-ügynöknek hívni, igaz, szerinte ezen „jókat szoktak nevetni.” Zárójelben meg kell jegyezni, hogy érdemes meghallgatni a hangfelvételt, hogy azon ki nevet éppen. Ugyanígy próbálta a „nyugdíjaskommandó” kifejezést is mentegetni, elismerte, hogy ezt is szokta mondani, de természetesen csak Rogán Antal miatt.

Magyar Péter egyébként azt is elismerte, hogy konfliktusa volt a szociális otthonban. Erről, mint ismeretes, videó- és hangfelvételek is készültek már. A politikus ugyanakkor erről egyenesen azt állította, hogy Futó Boglárka, a Célpont című oknyomozó műsor riportere rendelte meg.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Képernyőkép)