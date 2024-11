Még az ’56-os emlékhelyről is hazudik Magyar Péter

Magyar Péter már a nemzeti ünnep kapcsán is ordas hazudozásba kezdett. A Tisza Párt elnöke hétfőn a kiskunmajsai ’56-os múzeum elől jelentkezett be egy Facebook-videóban, amelynek apropója, hogy 68 éve a mai napon vonultak be a szovjet csapatok hazánk területére, hogy leverjék a magyar szabadságharcot. Mindennek kapcsán a Tisza Párt elnöke azt találta mondani:

– Gondolom, nem lepődik meg senki, hogy a magát nemzetinek hazudó kormány egy fillér támogatást nem ad ennek a múzeumnak a fenntartására, sem az ifjúsági tábor fenntartására. Mind a kápolna, mind a múzeum közadakozásból, Pongrátz Gergely gyűjtésének köszönhetően jött létre – hazudta Magyar Péter.