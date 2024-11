Többen is hoppon maradtak azok közül, akik a DK-ba igazoltak

Ám hiába döntött az átigazolás mellett Molnár Gyula, a Demokratikus Koalícióba történő belépése óta semmilyen jelentős pozíciót nem töltött be. Molnár Gyula mellett számos más szocialista politikus is Gyurcsányékhoz igazolt, mert a jövőjüket ott látták biztosítottnak. Közéjük tartozott Szaniszló Sándor XVIII. kerületi és Kiss László óbudai polgármester is. Megjegyzendő, hogy Kiss László azóta korrupciógyanúba keveredett, amiért őrizetbe vették, majd elrendelték a letartóztatását, így azóta a DK-s polgármester a börtönből vezeti a kerületet.

A DK-ban landolt 2023 elején Kocsis-Cake Olivio is, a Párbeszéd korábbi ország­gyűlési képviselője. Az akkor kialakult helyzetet jól szemlélteti, hogy Kocsis-Cake átigazolása után a Párbeszéd közleményben arról számolt be, hogy jelentős ellenérzéssel tekintenek minden olyan folyamatra, amely nem Magyarország jövőjének alakítására, hanem egymásra utalt közösségek kannibalizálására irányul. Kocsis-Cake Olivio azzal indokolta a lépését, hogy a választók is egyre inkább a DK-ban látják a kormányváltás legnagyobb esélyét, ahogy ő maga is.

Ha az erőt nézzük, azt látjuk, hogy a DK-nál megvan a recept: régen ők is egyszázalékos pártként indultak. A másik a kormányzóképesség. Ez az a terület, ahol a DK az elmúlt időszakban példát mutatott. És ott van Dobrev Klára személye: engem meggyőzött. Rendkívül felkészült és tapasztalt, ugyanakkor empatikus politikus, ráadásul jót tenne Magyarországnak egy női kormányfő Orbán Viktor után

– fogalmazott 2023 januárjában Kocsis-Cake.