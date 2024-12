A baloldali manipulációs kerekasztal tagjait nem érdekli a valóság, minden körülmény ellenére tiszás előnyt „mérnek”

A magyar pártverseny jelenlegi állására alapvető hatással van a Tisza Párt, és annak vezetőjének, Magyar Péternek a viselkedése. Ez ügyben az utóbbi hetek lényegében csak botrányt hoztak. Előkerült például számos olyan hangfelvétel, amelyen Magyar Péter szinte minden társadalmi csoportot megsértett: minősíthetetlen hangnemben beszélt a saját támogatóiról, a közvetlen munkatársairól, a nőkről, az idősekről, de még a média – köztük az őt nyilvánvalóan segítő orgánumok – dolgozóit is gyalázta.

Az utóbbi időben egyre agresszívabbá váló megnyilvánulásai sem tehettek jót Magyar megítélésének. Egyebek közt amikor egy sajtótájékoztatója helyszínéről szó szerint kidobatta a Hír TV riporterét, egy vita hevében meglökte Menczer Tamást, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, vagy amikor minősíthetetlen stílusban beszélt egy gyermekotthon igazgatónőjével.

Az elmúlt időszakban Magyar Péter számos újabb hazugsága is lelepleződött.

Legutóbb például egy fórumán azt állította, hogy sosem volt Fidelitas-tag, ám ezt a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke, Mohácsy István cáfolta, amikor bemutatta Magyar 1999-es belépési nyilatkozatát. Amikor pedig néhány napja kiderült, hogy a szír repülő ügyében a Tisza-vezér álhírt terjesztett a közösségi médiában, Magyar Péter akkor sem távolította el a bejegyzést, amikor a fake news forrása, a Magyar Hang beismerte az álhír tényét és nyilvánosan elnézést kért. Magyar Facebook-oldalán továbbra is szinte szóról szóra megtalálhatók a Magyar Hang időközben törölt cikkének legsúlyosabb állításai arról, hogy Bassár el-Aszad megbuktatott szír elnök titokban hazánkba érkezett. Az ügy annyira komoly, hogy nemzetbiztonsági vizsgálat indult a történtek tisztázásáért.

Csökkenő érdeklődés a Tisza rendezvényein

Mindeközben látványos jelenség vette kezdetét: apad a Tisza rendezvényein részt vevők száma. Míg Magyarék tavaszi megmozdulásain több tízezren vonultak fel – volt olyan tüntetés is, amelyen a százezer főt is elérhette a jelenlévők száma – mostanra ennek töredékére esett vissza az érdeklődés. Október 23-án például mindössze három-négyezer főt sikerült mozgósítaniuk a Bem térre szervezett megemlékezésükre, de azóta is leginkább foghíjas karzatokat, szállingózó érdeklődőket látni a Tisza rendezvényeiről készült felvételeken.

Javuló gazdaság, fontos kormányzati lépések

A pártverseny alakulását nyilvánvalóan meghatározza a kormányzati teljesítmény is. Ez ügyben befolyásoló tényező lehet, hogy idén már visszaszorult az infláció, nőnek a bérek, a foglalkoztatási adatok pedig továbbra is jók. No és azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a kormány a 21 pontos gazdaságpolitikai akciótervet hirdetett.

Ebben egyebek mellett szerepel a jövedelmek markáns növelése, például a hároméves bérmegállapodás keretében, de a csomag foglalkozik a lakhatás javításával, emellett a kis- és középvállalkozásokat is számottevően segíti, és bevezetik a munkáshitelt és megduplázzák a családok adókedvezményét.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottságában tartott éves meghallgatásán a minap például arról beszélt, hogy három-négyszázalékos gazdasági növekedés érhető el az akciótervvel, amely mintegy 4200 milliárd forintot juttat a magyar gazdaságba.

Munkában a manipulációs kerekasztal

Magyar Péter és pártja tehát botrányt botrányra halmoz, miközben a kormány – a javuló gazdasági adatok mellett – sokak életét megkönnyítő intézkedéseket jelent be. A baloldalhoz sorolható elemzőközpontok ilyen körülmények között is egymás után közölnek olyan közvélemény-kutatásokat, amelyek a Tisza Párt egyre nagyobb előnyét mutatják a Fidesszel szemben.

Ez alapján az látszik, működik a manipulációs kerekasztal, az ahhoz tartozó intézetek ugyanis – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – októbertől kezdve publikálnak a Tisza Pártnak egyre kedvezőbb felméréseket.

A sorozat első méréseiben Magyarék pártja néhány százalékra megközelítette a Fideszt. A következő kutatások egyenlő állást mutattak, a rá következő mérések pedig már a Tiszát tüntették fel a legnépszerűbb pártként. Így október 11-től három hét alatt a négyszázalékos Fidesz-előnyből hétszázalékos Tisza-előny lett, november végén pedig a Medián egy olyan kutatást is közölt, amelyben 11 százalék volt Magyarék előnye a biztos pártválasztók körében.

A baloldali manipulációs kerekasztal közvélemény-kutató cégei tehát minden körülmény ellenére koordináltan, egymással egyeztetve publikálják a választókat megtévesztő, a Tisza Párt erősödését, vezetését mutató „méréseiket”.

Korábban is manipuláltak

A közvélemény befolyásolását célzó kísérlet nem példa nélküli a baloldali elemzőközpontoknál. A 2022-es választás után a manipulációs kerekasztalban szereplő több cég vezetője maga vallott a 444.hu-nak.

A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel például arról beszélt, hogy a 2022-es választások előtt volt egy kutatói tanács nevű intézmény, amit az ellenzéki kampányközpont hozott létre.

– A központi kampánystáb hívott közvélemény-kutatókat, hogy beszéljék át, mi a helyzet – idézte fel Róna, aki maga is részt vett ezeken az egyeztetéseken. Azt is elismerte, hogy nem voltak megfelelő színvonalúak azok a kutatások, amelyek azt mutatták, hogy szoros a verseny a Fidesz és a baloldal között.

A Mediánt vezető Hann szintén beszélt a szándékos közvélemény-manipulációkról, hamis felmérésekről. Mint mondta, igaz, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. Saját érintettségével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások”.

Ugyancsak sokatmondó körülmény, hogy Róna Dániel Hann Endre régi munkatársa. A 21 Kutatóközpont korábbi munkatársa és projektvezetője, Seprenyi Anita pedig ma már Magyar Péter sajtósaként és asszisztenseként tevékenykedik.

Menekül a Tisza a megméretésektől

Egy minapi friss felmérésében a Századvég nyolcszázalékos kormánypárti előnyt mutatott ki, hétfőn pedig a Nézőpont közölte azt: most vasárnap a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza 37 százalékát szerezné meg. Eközben a Medián – ahogy arról már volt szó – 11 százalékos Tisza vezetést hozott ki. A szakadék hatalmas a közölt számok szélső értékei között. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a hibahatár hétszeresének megfelelő különbség van, amelyre eddig nem volt példa.

A pártok valós támogatottságát világosan megmutatnák az időközi választások. A Tisza azonban nemrégiben bejelentette, hogy egyik időközin sem indulnak,

vagyis a 2026-os országgyűlési képviselő-választásig minden alkalmat elkerülnek, hogy megmérkőzzenek a Fidesszel.

A politika logikája azt követelné meg, hogy ha egy párt fölényesen vezet, ráadásul hétről hétre növeli támogatóinak számát, akkor mindenütt induljon el, és győzelmekkel demonstrálja erejét. A Tisza valamiért mégsem így tesz, ehelyett inkább elmenekül, s a jelek szerint megelégszik azzal, hogy időközi választások helyett néhány manipulált közvélemény-kutatást nyerjen meg.