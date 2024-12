A Tisza Pártnak sem érdeke, hogy feloldja a patthelyzetet a fővárosban

Továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a fővárosban, Budapestnek továbbra sincs főpolgármester-helyettese, a Fővárosi Közgyűlés pedig gyakorlatilag működésképtelen. Az okokról és a háttérben húzódó politikai játszmákról Kiszelly Zoltán és Horn Gábor nyilatkozott a Híradó.hu-nak.

Magyar Péter és pártja a 2026-os választásokra készül, ezért feláldozza a főváros törvényes működését, nem akar felelősséget vállalni Budapesten

– mutatott rá Kiszelly Zoltán. Emlékeztetett: a főpolgármester-helyettesi választás közgyűlési többségét Karácsony Gergelynek kompromisszumvállalással kellene megteremteni. A Századvég Politikai Elemzések Központ igazgatója szerint azonban erre szemlátomást nem képes.

– Magyar Péter pártja most arra játszik, hogy egy lépésre legyen a DK-tól. Márki Zay-Péter hibáját ugyanis nem akarja megismételni.

Előbb-utóbb azonban Magyar Péternek is színt kell vallania

– vélekedett a központ igazgatója.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, a Fővárosi Közgyűlés egyetlen nagyobb frakciójának sem érdeke, hogy borítsa a jelenlegi patthelyzetet. Az elemző arra számít, hogy

ez akár még a 2026-os választásokig is elhúzódhat, sokáig nem lesz tehát főpolgármester-helyettese Budapestnek.

– A Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható patthelyzetet alapvetően a választók hozták létre, hiszen a főpolgármesteri választások során úgy szavaztak minimális többséggel bizalmat Karácsony Gergelynek, hogy nem „tettek mögé” közgyűlési többséget – mondta Horn Gábor, aki szerint jelenleg a közgyűlés egyetlen nagy frakciójának sem érdeke, hogy Budapesten 2026 előtt előre hozott választások legyenek. – A városházi helyzet kulcsa most a Fidesznél van, hiszen az ügyben a főispán és a parlament is léphet, márpedig mindkettő a Fidesz kezében van. Budapest régóta ellenzéki elkötelezettségű város, az esetleges előre hozott választásokon a Fidesz akár még súlyos vereséget is szenvedhet, ezért a kormánypárt nem fogja törésre vinni a dolgot, ahogy

a Tisza Párt sem érdekelt abban, hogy a tízfős frakciójával megoldja Karácsony Gergely problémáit

– fogalmazott az elemző.

Ismert, a Fővárosi Közgyűlés az első pillanattól kezdve nem tud főpolgármester-helyettest választani. A két jelölt Kiss Ambrus és Vitézy Dávid, őket jelölte Karácsony Gergely, ám a képviselők egyik jelöltet sem támogatják kellő arányban. Szentkirályi Alexandra, a tíz főből álló kormánypárti frakció vezetője több ízben is arról beszélt, hogy pártja se Gyurcsány Ferenc, se Magyar Péter jelöltjét nem támogatja. Szerinte Vitézy Dávid elárulta a szavazóit, akik azt várták tőle, hogy leváltsa Karácsony Gergelyt, s nem azt, hogy a helyettese legyen.