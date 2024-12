Álhírterjesztők egymás közt: bemutatjuk, hogyan vált Magyar Péter háziportáljává a Magyar Hang

A David Pressman-féle nagykövetség által is pénzelt Magyar Hang lényegében Magyar Péter szócsövévé vált a politikus február 11-i megjelenése után, hiszen több interjút is készített a politikussal és a Tisza Párthoz kötődő ismertebb közéleti szereplőkkel:

A Magyar Hang február 23-i számában exkluzív interjút közölt Magyar Péterrel, ráadásul rögtön címlapsztoriként (ITT, ITT és ITT).

Fotó: Magyar Hang

Az ellenzéki médium március 22-én is megszólaltatta Magyar Pétert, aki az ügyészségi kihallgatása után beszélt a lapnak többek között az általa készített hangfelvételekről. A Magyar Hang természetesen ezt is címlapra tette (ITT), de a Facebookon is reklámozta a politikus szavait (ITT).

Április 5-én az azóta tiszás politikussá váló Nagy Ervinnel készített sokat reklámozott címlapsztoris interjút a Magyar Hang, melynek az volt a legfontosabb üzenete, hogy Magyar Péter akár idő előtt is leválthatja a kormányt (ITT, ITT és ITT).

Ebben a lapszámban azzal a Kéri Lászlóval is interjút közöltek (ITT és ITT), aki azóta a Magyar Péter öccse által alapított Kontoll.hu műsorvezetőjeként helyezkedett el.

Fotó: Magyar Hang

Április 12-án újra Magyar Péterrel készített interjút az ellenzéki médium, mely ezúttal is a címlapsztorivá vált (ITT és ITT).

Fotó: Magyar Hang

Az április 18-i lapszám címlapjára az azóta EP-képviselőnek választott tiszás Tarr Zoltán került, akivel interjút is készített a Magyar Hang (ITT, ITT, ITT és ITT).