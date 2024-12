Elszólta magát a nemzet ripacsa, Nagy Ervin borította Magyar Péter cinkelt dominóit

Nagy művész úr mesedélutánját jobb mielőbb tisztába tenni, mert veszélyesek az ilyen torz, hazug vélemények.

Először is csak a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók mértek olyan fals eredményeket, hogy a Tisza már vezet a Fidesz előtt. A Századvég novemberi kutatása szerint továbbra is a kormánypártok rendelkeznek a legnagyobb társadalmi támogatottsággal, úgyhogy nem igaz, hogy vezet a Tisza Párt. Ezek a mérések a baloldal hangulatjavítását szolgálják. Másodszor az is sántít, amit arról mondott Nagy Ervin, hogy azt lehet tudni, hogy ki fideszes, de azt nem, hogy ki tiszás. A szakemberek abban az egy dologban értenek ugyanis egyet maradéktalanul, hogy pont a Fidesz támogatottságát mérik rendszeresen alul, az ellenzéki támogatottságot pedig felül.