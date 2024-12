Egyre csak sokasodnak a bűncselekménygyanús ügyek Magyar Péter körül

Személyi szabadság megsértése, zsarolás, rongálás, garázdaság, lopás, szexuális kényszerítés, álhírterjesztés, bennfentes kereskedelem – ezek azok a bűncselekmények, amelyekkel összefüggésbe hozták az utóbbi időben Magyar Pétert hol a sajtóban, hol pedig feljelentés formájában. Az első két cselekmény gyanúja még a Varga Judittal való viharos házasságához köthető, igaz, végül a feljelentések után mindkét ügy elhalt. A többi botrány viszont már azután történt, hogy a Tisza-vezér a politika színpadára lépett.

Balhé a diszkóban

Magyar nem sokáig tétlenkedett: pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt annyira botrányosan viselkedett egy klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat – a nyakánál fogva – vezette ki hajnal négy óra körül az „ötcsillagos” szórakozóhelyről, ahova a testőrei kíséretében érkezett.

Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszíven, garázda módon viselkedett. A Ripost úgy tudta, a politikus több vendégbe is belekötött, zaklatta a nőket, és állítólag „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett nekik, idővel pedig egyre minősíthetetlenebbül viselkedett. Végül több nő férfipartnere számon kérte Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásait”. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, azt nem adta vissza, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.