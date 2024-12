Latorcai János: 2025 az építkezés éve lesz Magyarországon

– December elején ismét a KDNP országos választmányának elnökévé választották. Mik lesznek az elkövetkezendő években a KDNP legfontosabb feladatai?

– December nyolcadikán a KDNP tisztújításának utolsó szakasza is lezárult, így a megválasztott tisztségviselőink – a helyi szervezetektől az országos vezetésig – megkezdhetik munkájukat, amelynek legfontosabb fokmérője majd a 2026-os országgyűlési választás lesz. Látszólag még sok időnk van, de az építkezésnek most kell elkezdődnie, ezért is fontos, hogy olyan tisztségviselőket sikerült választanunk, akik tisztában vannak a nagyjából másfél év múlva esedékes választás tétjével. A jövőbeli győzelem és a kormányzati pozíció megőrzése számunkra egyet jelent azzal a felelősséggel, hogy a mai nyugati világ túlfűtött liberális és újmarxista kísérleteivel szemben valódi magyar és európai alternatívát kínáljunk. Ebben rejlik a mai kereszténydemokrata politizálás pozitív lehetősége, és ezért hárul ránk hatalmas felelősség is.

– Mit jelent az imént említett kereszténydemokrata megközelítés a belpolitikában?

– A liberális és az újmarxista felfogások – számos eltérésük mellett – abban közösek, hogy az egyént, pontosabban a kötöttségeitől függetlenedő egyént állítják gondolkodásuk középpontjába, ezáltal a családot is csupán társadalmi konstrukciónak tartják. Ezzel szemben mi, kereszténydemokraták a családot nem emberi alkotásnak, hanem a Teremtő Isten tervének tekintjük. Erre építjük fel társadalom- és gazdaságpolitikánkat, ezért is támogatjuk a házasság intézményét, amelyet Nyugatról egyre többen támadnak a rosszul értelmezett szabadság nevében.