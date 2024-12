Magyar Péter azzal vádol másokat, amit ő követ el + videó

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója keményen helyretette Magyar Pétert, amikor Fülöp Attilával, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárával egy pécsi gyermekotthon előtt szembesítette a Tisza Párt vezetőjét azokkal az állításokkal, amelyeket a gyermekotthonok állapotával kapcsolatban tesz.

Az ellenzéki politikus többször is személyeskedett a vita közben, és meg is lökte Menczer Tamást. A kommunikációs igazgatóra többször is azt mondta, hogy büdös a szája, ami ismerős vélemény lehet a baloldali politikustól, hiszen egy hangfelvétel tanúsága szerint a saját szavazóiról is így vélekedik. De a személyeskedés itt nem állt meg, Magyar Péter agresszív stílusban igyekezett elküldeni a helyszínről Menczer Tamást, és felszólította, hogy takarodjon, és ittassággal vádolta meg a kormánypárti politikust.

Erre az állításra reagált a Fidesz-frakció egy videóban, amelyben Ibolya Csenge szóvivő rámutatott:

Magyar Péter mindig azzal vádol másokat, amit maga követ el.

– Ő vádolja Menczer Tamást ittassággal, amikor nyilvánvalóan nem volt az. Egyértelmű, csak az volt a baja Magyarnak, hogy nem provokálhatott mindenkit, ahogy szokott, ezért sértegeti Menczer Tamást. De ami fontosabb, jóformán nem telik el úgy nap, hogy ne látnánk Magyar Pétert alkoholt inni, sokszor közterületen. De megesett nyáron az is, hogy részegen, foltos nadrágban kellett kirángatni egy diszkóból, miután fiatal lányokat inzultált.

Péter, nem szégyelled te magad? Nem hazudtál már eleget? Miért nem beszélsz inkább a közismert szenvedélybetegségeidről, ahelyett, hogy másokat sértegetnél?

– emlékeztetett a Fidesz-frakció szóvivője.