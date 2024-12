Menczer Tamás: Milyen átláthatóságról beszél Magyar Péter? + videó

– Széttoltad az összes lóvét, a diákok pénzét elloptad és kitoltad a haveroknak meg az öcsédnek – szembesítette Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, amikor szóváltás alakult ki köztük egy pécsi gyermekotthon előtt. A vitáról a kormánypárti képviselő egy videót osztott meg a közösségi oldalán.

Menczer Tamás rámutatott: a brüsszeli képviselő „mindenhol széttolta a lét, minden pénzt kitolt”.

– Te beszélsz átláthatóságról? – kérdezte Magyar Pétert, aki csak hebegett-habogott, amikor a kormánypárti politikus szembesítette múltjával. – Akárhol, ahol voltál, minden pénzt, és te beszélsz? – tette fel a kérdést Menczer Tamás.

Mint arról lapunk beszámolt, Menczer Tamás és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára egy pécsi gyermekotthon előtt szembesítette a Tisza Párt vezetőjét azokkal az állításokkal, amelyeket a gyermekotthonok állapotával kapcsolatban tesz. Az ellenzéki politikus azonban folyamatosan hárított és igyekezett visszakérdezéssel elterelni a beszélgetést a számára kínos témákról. Magyar Péter nem hagyta, hogy az általa feltett kérdésekre normálisan feleljenek, folyamatosan – láthatóan idegesen és erőszakosan – belebeszélt a válaszokba, és többször is személyeskedett a kormánypárti politikusokkal.

Menczer Tamásra többször is azt mondta, hogy „büdös a szája”, ami egy ismerős vélemény lehet a baloldali politikustól, hiszen egy hangfelvétel tanúsága szerint a saját szavazóiról is így vélekedik. De a személyeskedés itt nem állt meg, Magyar Péter agresszív stílusban igyekezett elküldeni a helyszínről Menczer Tamást, felszólította, hogy „takarodjon”, és meg is lökte.