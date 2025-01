Csibi Krisztina: A választás nem bohózat, ez az életünkről szól

Itt lehet majd választani

Nem kell sokat várni az év első politikai erőpróbájára, ugyanis vasárnap időközi választást tartanak Tolna vármegye 2-es számú választókörzetében. A voksolásra azért van szükség, mert tavaly októberben elhunyt Potápi Árpád János, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki egyúttal a kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára is volt. A kormánypártok jelöltje Csibi Krisztina, aki az elmúlt tíz évben a Magyarság Háza igazgatójaként végzett kiemelkedő munkát a nemzetpolitika területén. Az időközi választáson a baloldali ellenzék pártjai közül egyedül a Demokratikus Koalíció indított jelöltet. A Gyurcsány-párt színeit Takács László, Grábóc korábbi polgármestere fogja képviselni. Szembetűnő, hogy az újabban előre hozott választást követelő Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt viszont nem meri megméreti magát az időközi voksoláson. Mint ismert, Magyar Péter az újévi beszédében fogalmazta meg először azt a kívánságát, hogy előre hozott választást kellene tartani már 2025-ben.

A közeljövőben önkormányzati szinten is több időközi választást fognak tartani. A Tolna vármegyei voksolással egy napon Kiskunmajsán tartanak időközi önkormányzati választást, ugyanis lemondott a 5-ös számú körzet eddigi képviselője. Itt hárman szállnak versenybe, a Fidesz–KDNP Balogh Tibort indítja, akivel szemben a Második Reformkor jelöltje, valamint egy független induló is megméretteti magát. Jövő vasárnap pedig összesen öt településen fognak időközi önkormányzati választást tartani. Budapest III. kerületében új képviselőt fognak választani a 5-ös számú körzetben, mivel Czeglédy Gergő, Óbuda volt alpolgármestere lemondott a mandátumáról. Az MSZP-s színekben politizáló Czeglédyt még tavaly júniusban, az óbudai korrupciós botránnyal összefüggésben vették őrizetbe, majd tartóztatták le. Ezután tavaly novemberben mondott le a mandátumáról a baloldali politikus. Czeglédy Gergő tavaly nyáron a baloldal közös jelöltjeként nyert a körzetben, azonban most jobbára külön fognak indulni a pártok. A voksoláson a Fidesz–KDNP Malinás Sándort indítja, de rajthoz áll a Jobbik, a Mi Hazánk, a Kétfarkú Kutya Párt, a Szikra Mozgalom, a Munkáspárt, valamint három független jelölt is, a Tisza Párt viszont itt sem méretteti meg magát. Jövő vasárnap Veszprém 12-es számú választókörzetében is időközi önkormányzati voksolást tartanak, ugyanis a körzet eddigi képviselője, Hegedűs Barbara a Fidesz országgyűlési képviselője lett. A szavazáson a kormánypártok Kavalecz Gábort indítják, de a Momentum, a Kétfarkú Kutya Párt és az Együtt Veszprémért is állított saját jelöltet. Említésre méltó, hogy Tolna vármegye 2-es számú körzetéhez hasonlóan sem Kiskunmajsán, sem Óbudán, sem Veszprémben nem indul az időközi választáson Magyar Péter és a Tisza Párt, ahogy a DK is távol marad.

Csütörtökön kitűzte a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) március 23-ra az időközi választást a jogerősen elítélt Gyurcsány-párti képviselő, Varju László lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületében. Varju legutóbb a szavazatok 50,8 százalékát megszerezve nyert egyéni mandátumot a baloldali fellegvárnak számító körzetben. Kérdés, hogy elindul-e az ellenzék számára nyerhető körzetben a Tisza Párt. Korábban Magyar Péter azt állította, hogy semmilyen időközin nem fognak indulni, így azonban pártjának valódi támogatottsága sem mérhető le.