Puskás és a Honvéd ma is világmárka – Szijjártó Péter a klub nagy céljairól is beszélt

November 10-én több nagy bejelentést is tett a Budapest Honvéd. Akkor derült ki, hogy a jövőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz a klub elnöke, ráadásul a csapatnak egy új szponzor érkezésével a következő években több száz millió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástere.

Szijjártó Péter beszéde közben Budapest Honvéd rendezvényén 2025. november 10-én (Fotó: MTI/KKM)

Összeállt a célok eléréséhez szükséges háttér

Az újdonsült klubvezető két héttel a bejelentése után interjút adott a Hír TV Lelátó című műsorának. Ebben elárulta, hogy amikor elkerült Győrből, megfogadta, hogy sportklub vezetésében nem vállal szerepet többé, így most azt is megindokolta, hogy miért fogadta el a Honvéd tulajdonosának a felkérését.

– A Honvéd az a Honvéd. Gyerekkorom óta vagyok Honvéd-szurkoló, de ez még kevés lett volna, ahhoz, hogy elvállaljam a klub megtisztelő felkérését – kezdte a klubvezető. – Sokkal inkább amiatt mondtam igent, mert most látok arra lehetőséget – amikor minden tulajdonosi, személyi, pénzügyi stabilitási háttér rendelkezésre áll hozzá –, hogy két célt el lehessen érni. Az egyik az, hogy a Honvéd visszatérhessen oda, ahova való, a magyar labdarúgás élvonalába, másrészt pedig hogy a Magyar Futball Akadémia valóban az ország három legjobb akadémiájának egyikeként ne csak kiváló labdarúgókat, hanem jó embereket is neveljen. A két cél eléréséhez szükséges hátteret szerintem most sikerült összerakni. Ennek összerakásában a tulajdonossal hatékonyan tudtunk együttműködni. Sokat dolgoztunk Leisztinger Tamással, hogy ez a háttér létrejöjjön.

A Honvéd amellett, hogy jelenleg feljutásra áll az NB II-ben, versenyben van még a Magyar Kupában is (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Szijjártó Péter: Puskás és a Honvéd még mindig világmárka

A jelenleg a másodosztályú bajnokságban listavezető, így feljutó helyen álló kispesti klub november 10-i eseményén az is kiderült, hogy Szingapúr legnagyobb cége, a Vulcan Shield Global lesz a labdarúgócsapat mezszponzora és főtámogatója.

Ez a vállalat a maga területén a világpiac vezetői közé tartozik. Ez egy nagy globális vállalat, ugyanúgy, ahogy a Honvéd egy globális márka. Ezt sokan hajlamosak elfelejteni, de az a helyzet, hogy én akárhol vagyok a világban, ott Puskás Ferenc neve kortól, futballszeretettől, nemtől, társadalmi rangtól függetlenül mindenki által ismert. Puskás és a Honvéd maga is egy világmárka még mindig

– emlékeztetett a tárcavezető.