Puskás és a Honvéd ma is világmárka – Szijjártó Péter a klub nagy céljairól is beszélt

Két héttel ezelőtt derült ki, hogy a külgazdasági és külügyminiszter lett a Budapest Honvéd új elnöke. Szijjártó Péter hétfőn a Hír TV Lelátó című műsorának adott exkluzív interjút, amelyben elmondta, miért vállalta el a felkérést, de arról is beszélt, hogy a kispesti klub nem csak a felnőttek szintjén vágyódik vissza a nemzetközi kupaporondra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 5:25
Szijjártó Péter a klub szurkolójaként kapott lehetőséget arra, hogy ellássa a Budapest Honvéd elnöki feladatát. Forrás: MTI/KKM
November 10-én több nagy bejelentést is tett a Budapest Honvéd. Akkor derült ki, hogy a jövőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz a klub elnöke, ráadásul a csapatnak egy új szponzor érkezésével a következő években több száz millió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástere.

Szijjártó Péter beszéde közben Budapest Honvéd rendezvényén 2025. november 10-én
Szijjártó Péter beszéde közben Budapest Honvéd rendezvényén 2025. november 10-én (Fotó: MTI/KKM)

 

Összeállt a célok eléréséhez szükséges háttér

Az újdonsült klubvezető két héttel a bejelentése után interjút adott a Hír TV Lelátó című műsorának. Ebben elárulta, hogy amikor elkerült Győrből, megfogadta, hogy sportklub vezetésében nem vállal szerepet többé, így most azt is megindokolta, hogy miért fogadta el a Honvéd tulajdonosának a felkérését.

– A Honvéd az a Honvéd. Gyerekkorom óta vagyok Honvéd-szurkoló, de ez még kevés lett volna, ahhoz, hogy elvállaljam a klub megtisztelő felkérését – kezdte a klubvezető. – Sokkal inkább amiatt mondtam igent, mert most látok arra lehetőséget – amikor minden tulajdonosi, személyi, pénzügyi stabilitási háttér rendelkezésre áll hozzá –, hogy két célt el lehessen érni. Az egyik az, hogy a Honvéd visszatérhessen oda, ahova való, a magyar labdarúgás élvonalába, másrészt pedig hogy a Magyar Futball Akadémia valóban az ország három legjobb akadémiájának egyikeként ne csak kiváló labdarúgókat, hanem jó embereket is neveljen. A két cél eléréséhez szükséges hátteret szerintem most sikerült összerakni. Ennek összerakásában a tulajdonossal hatékonyan tudtunk együttműködni. Sokat dolgoztunk Leisztinger Tamással, hogy ez a háttér létrejöjjön.

A Honvéd amellett, hogy jelenleg feljutásra áll az NB II-ben, versenyben van még a Magyar Kupában is
A Honvéd amellett, hogy jelenleg feljutásra áll az NB II-ben, versenyben van még a Magyar Kupában is (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

Szijjártó Péter: Puskás és a Honvéd még mindig világmárka

A jelenleg a másodosztályú bajnokságban listavezető, így feljutó helyen álló kispesti klub november 10-i eseményén az is kiderült, hogy Szingapúr legnagyobb cége, a Vulcan Shield Global lesz a labdarúgócsapat mezszponzora és főtámogatója.

Ez a vállalat a maga területén a világpiac vezetői közé tartozik. Ez egy nagy globális vállalat, ugyanúgy, ahogy a Honvéd egy globális márka. Ezt sokan hajlamosak elfelejteni, de az a helyzet, hogy én akárhol vagyok a világban, ott Puskás Ferenc neve kortól, futballszeretettől, nemtől, társadalmi rangtól függetlenül mindenki által ismert. Puskás és a Honvéd maga is egy világmárka még mindig

 – emlékeztetett a tárcavezető.

 

Nemzetközi együttműködések utánpótlásszinten

A futballcsapat jövőbeli céljai között szerepel a visszatérés a nemzetközi porondra, ám amint azt a klub első embere elmondta, ez nemcsak a felnőttekkel kapcsolatban fogalmazódott meg.

– Én azt gondolom, hogy az a helyes, ha lépésről lépésre haladunk – jelentette ki Szijjártó Péter. – Először az NB II-ben az első két hely valamelyikét kell elérni, viszont amikor arról beszélünk, hogy a Honvéd a nemzetközi színtéren legyen jelen, akkor nem csak a felnőttcsapatról kell gondolkodni. Abba is komoly munkát fektettünk az elmúlt időszakban, hogy az akadémiánk az minél több nemzetközi együttműködési programban vehessen részt. Például a határon túli akadémiákkal van egy nagyon szoros együttműködésünk, de együttműködünk több nyugat-balkáni, és azeri klubbal is. Próbáljuk a nemzetközi együttműködés rendszerét felállítani úgy, hogy a honvédos fiatalok már idejekorán megtapasztalják azt, hogy milyen, amikor az ember nemzetközi szinten versenyképes. Ami az akadémia szempontjából fontos, hogy most egy nagyjából négymilliárd forintos beruházási programot hajtunk végre a kormány támogatásával. Épül egy új sportcsarnok, öltözőépület, felújítjuk az akadémiát… A munkának most ez teszi ki a lényegét – tette hozzá.

A teljes interjú alább megtekinthető:

