Elérhetetlenné vált Magyar Péter tanácsadója, aki szerint pusztító háború kell a térségben

Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a Tisza Párt politikusai – köztük a pártelnök – nem határolódtak el Magyar Péter tanácsadójának döbbenetes szavaitól, s lapunk kérdéseire sem válaszoltak. Így egyebek mellett arra sem, hogy a továbbiakban is igényt tartanak-e Raskó szolgáltatásaira.

Többször is gyalázta a Fidesz szavazóit

Az utóbbi időben nem a háborúpárti bejegyzés volt az agrárbáró egyedüli közfelháborodást keltő megnyilvánulása. Egy tavaly novemberi bejegyzésében például azt fejtegette, hogy új pártja miként profitálna a Fidesz szépkorú szavazóinak halálából: a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…” A posztot időközben eltávolították. Raskó máskor is méltatlan hangnemben említette a nemzeti kormány szimpatizánsait. Egy helyen például úgy fogalmazott: „Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.”

Mivel Raskó nem kért elnézést a gyalázkodásai miatt, és kimagyarázni sem próbálta azokat, emellett a Tisza sem reagált a pártelnök bizalmasának közéleti ámokfutására, a fentebb idézett ominózus mondataival is szembesíteni kívántuk a milliárdos üzletembert.

Jelölttoborzás és ámokfutás

Azt is szerettük volna tisztázni, Raskó pontosan milyen funkciót tölt be Magyar Péter oldalán. Utóbbi ugyanis lényegében fő HR-eseként is említette Raskót egy interjúban. Ezt Raskó is megerősítette, aki egy helyen úgy fogalmazott: ő az egyik olyan ember, aki segít kiválasztani, kik lesznek majd a Tisza Párt leendő képviselői, szakpolitikusai. Az is ismert, hogy Magyar központi szerepet szán Raskó Györgynek a Tisza agrárpolitikájának kidolgozásában. Ez azért figyelemre méltó, mert az üzletember a magyar mezőgazdaság helyzetéről elmélkedve legutóbb különös dolgokról beszélt.

A Magyar Péter Facebook-oldalára feltöltött videóban Raskó egy olyan vidékfejlesztési programot nevezett kívánatosnak, amelynek része lenne az úgynevezett újratanyasítás, egyúttal a falurehabilitáció. Ellentmondásoktól korántsem mentes szövegében a nagyvállalkozó lényegében arról beszélt, hogy gyakorlatilag ki kellene űzni a gazdákat a falvakból a földek mellett létesítendő farmközpontokba, amit a már kiürült települések „rehabilitációja” követne, ráadásul úgy, hogy utóbbi lépéstől Raskó a termelés növekedését is várná.

Brüsszelről is beszélt

Raskó Györgynek a magyar agráriumot illető elképzeléseivel kapcsolatban érdemes felidézni az üzletember 2003-as állásfoglalását. Uniós csatlakozásunk hajnalán azt ünnepelte az Élet és Irodalomnak nyilatkozva, hogy a „mezőgazdasági politikánkat Brüsszelből fogják vezérelni, nem itthonról”.

Borítókép: Magyar Péter és Raskó György (Forrás: Facebook)