Hódmezővásárhely balliberális polgármestere primitív bunkónak nevezte december 29-i videójában Lázár Jánost, a térség országgyűlési képviselőjét, építési és közlekedési minisztert. Márki-Zay Péter azzal is megvádolta a minisztert, hogy megakadályozta, hogy a McDonald’s a városban nyisson gyorséttermet.

Márki-Zay Péter elmondása szerint Lázár János, illetve Almási István idején nem lehetett gyorsétterem Hódmezővásárhelyen.

Márki-Zay Péter lebunkózta Lázár Jánost (Fotó: Karnok Csaba)

Már megint Lázár Jánost okolta mindenért a balliberális polgármester

– Mi engedélyeztük a KFC-nek és a McDonald’snak is, hogy nyissanak üzletet. A KFC már működik, és egyetlen vásárhelyi vállalkozó sem ment tönkre miatta – állította Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely balliberális polgármestere. Hozzátette: a McDonald’stól sem kell félteni a vállalkozókat.

– Mi vagyunk az utolsó megyei jogú város, ahol még nincs McDonald’s. A cégtől úgy tudom, hogy mostanra megszerezték a szükséges engedélyeket, megvásárolták a telket a Hódtói Pihenőpark mögött, és márciusban kezdik az építkezést. Azt javasoltam, hogy a pihenőparknak legyen egy kijárata arra is, mert ott játszótér is épül. Talán már 2025 végén nyitnak is, hacsak Lázár János meg nem akadályozza – jelentette ki Márki-Zay a videóban, majd előadott egy újabb összeesküvés-elméletet, és keresetlen szavakkal illette a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjét.