Megfutamodott a sajtó elől Karácsony Gergely

Megfutamodott Karácsony Gergely főpolgármester a sajtó kérdései elől, és az újságírókat megkerülve jutott be az ülésterembe. Az elmúlt hetekben ugyanis mind a főpolgármester, mind pedig a fővárosi önkormányzat kiemelt fókuszba került azok után, hogy Karácsony Gergely bejelentette, megvásárolná Rákosrendező területét.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, komoly, évtizedes kárt okozhat Budapestnek Karácsony Gergely főpolgármester és a Fővárosi Közgyűlés szivárványkoalíciója. A főpolgármester és a mögé felsorakozó politikusok ugyanis eltökélték, hogy ellehetetlenítik Budapest jelenleg egyik legrosszabb állapotú területének, Rákosrendezőnek a fejlesztését, és ezt egy közgyűlési határozatban is deklarálnák. A mai közgyűlésen Rákosrendező mellett szó lesz a fővárosi önkormányzat fölöslegesen működő brüsszeli irodájának felszámolásáról és a külső kerületi utak felújításáról is.