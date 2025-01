Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kiképzés című realityről: „Itt össze fogják törni azokat, akiket össze kell törni”

Nem mindennapi sajtóesemény volt A kiképzés című sportreality bemutatója. Az érkezéskor még nem volt semmi rendkívülire utaló jel, gyülekeztek a Bálna rendezvényközpontban az emberek: politikusok, sajtómunkatársak, és végül még Szalay-Bobrovniczky Kristóf is megjelent.

Fotó: Ladóczky Balázs

A műsor házigazdája, Stohl András éppen csak befejezte felvezetőbeszédét, amikor a hallgatóság váratlan dologra lett figyelmes: Gidránok érkeztek megkülönböztető jelzéssel a rendezvényközpont bejárata elé, miközben a hangszórókból katonai utasítások harsogtak.

Robbanások hallatszottak, majd pár perccel később két csapat katona rontott be a sajtótájékoztatóra, akik nem voltak szégyenlősek a megszeppent sajtómunkatársakkal, ha azok az útjukba kerültek. Mint kiderült, Stohl Andrásért jöttek, hogy kimenekítsék a Bálna területéről.

Miután sikeresen kimenekítették a műsorvezetőt, Eleky Zoltán, a Magyar Honvédség vezérkarának kiképzési csoportfőnökségének ezredese elárulta, mi történt: „nem katonai személy műveleti területről történő kimenekítését” láthattuk.

Fotó: Ladóczky Balázs

Az ezredes elmondása szerint ilyen jellegű műveleteket általában válsághelyzetekben, háborús konfliktusokban, veszélyes körülmények között hajtott végre a Magyar Honvédség. Kifejtette: már az akció kezdete előtt két operátor riporternek öltözve elvegyült a tömegben, akik Stohl András mellé férkőztek. Jelentették a művelet parancsnokának, hogy az azonosítás megtörtént, és elfoglalták a kijelölt pozíciókat, ami után megkapták a parancsot a művelet végrehajtására.

Két raj egyenesen a sajtótájékoztató felé vette az irány, ezzel párhuzamosan két másik raj pedig az épület ellenkező oldalán figyelemelterelésként hanggránátokat használva közeledett a helyszínre.

„Az időzítés létfontosságú volt, a négy rajnak egy időben kellett a célterületre érkeznie, miközben végrehajtotta a szükséges terelést, lokírozást és helyszíni biztosítást”

– hangsúlyozta az ezredes.

Miután Stohl András visszatért, megjegyezte: „Azt hiszem, ha egy ilyen éles helyzet előállna, akkor rátok bízhatnám az életemet.” A műsorról elmondta, annak ez a négy raj a főszereplője, azoknak pedig van egy-egy kiképzőjük:

Farkas András, a Magyar Honvédség Vitéz Bertalan Árpád első különleges műveleti dandár törzszászlósa

Nagy Ádám, a Magyar Honvédség 47. bázisrepülőtér zászlósa

Molnár Attila, a Magyar Honvédség Reviczky László 1. Területvédelmi Ezred főtörzsőrmestere

Horváth István, a Magyar Honvédség Kiss József 86. helikopterdandár pilótája, főhadnagy

– Ők voltak azok, akik az apjuk voltak a katonáknak, akik az anyjuk voltak, akik a barátaik voltak, és azok, akik bizony megmondták, hogy mi a helyes és mi a helytelen – mondta, majd kiemelte: – Amit a legjobban megtanultam, és nekem személyesen is nagy tanulság volt, hogy az ego ebben a szakmában a háttérbe szorul.” Szerinte ha valaki egyénileg gondolkodik, akkor a csapat látja kárát. Bejelentette:

a műsor január 27-től kerül a képernyőkre.

„Meg fogják siratni azokat, akiknek sírniuk kell”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ezután beszédében kijelentette: azért dolgozik, hogy a Magyar Honvédség egy magas műveleti értékű, gyorsan és rugalmasan hadra fogható, XXI. századi modern high-tech felszereléssel felszerelt, pusztító erejű, nagyon komoly elrettentőerőt felmutatni képes haderő legyen, amely a magyar emberek biztonságát garantálni tudja.

Fotó: Ladóczky Balázs

A kiképzés című műsorra kitérve megjegyezte: a céljai között nem szerepelt az, hogy producer legyen. Ugyanakkor szerinte muszáj volt megismerkedni a tömegmédia eszközeivel, hogy a széles nyilvánosság is láthassa a Magyar Honvédség fejlődését. Példaként említette a Haderő című műsort és a Sereg című sorozatot is, valamint megjegyezte:

forog ezekben a pillanatokban is egy nagyszabású kalandfilm, amiről majd csak később hallhatunk többet.

Úgy véli,A kiképzés című sportreality műfajteremtő, új műsortípus, amit reményei szerint tömegek fognak folyamatosan követni. Ugyanis szerinte nemcsak a katonaság és a harceszközök rajongóinak készült, hanem azoknak is, akik meg akarják élni az emberi drámákat, akik látni akarják azt, ami ebben a közegben is megvalósul, mint talán más civil műsorokban.

„Sőt, ebben a katonai közegben jobban és élesebben látszik a bukások és felemelkedések drámája. Itt össze fogják törni azokat, akiket össze kell törni. Itt meg fogják siratni azokat, akiknek sírniuk kell”

– vélekedett, majd hozzátette: szerinte az lesz majd látható, hogy a legényekből férfiak válnak, és hogy a nőkből is kitűnő parancsnokok lehetnek. Szerinte az is látható lesz a műsorban, hogy azok is, akik elbuknak és összetörnek, végül egy nagy, erős bajtársi közösségbe ismét fölemeltetnek. Leszögezte, ezt csak a hadsereg tudja.

„Az ilyen közösséget csak a Magyar Honvédség tudja nyújtani, és ezért is lesz szerintem katartikus és felemelő ez a médiatermék, mert megmutatja, milyen a magyar hadsereg és milyen az az érzés, ami semmi máshoz nem hasonlítható és nem pótolható. A Magyar Honvédség összetartó bajtársi közössége”

A honvédelmi miniszter szerint a versenyzők a műsor hat héten keresztül megérezték azt a jellemformáló erőt, amit csak a magyar honvédegyenruha tud nyújtani. Mint mondta, örömmel tölti el, hogy a résztvevők jelentős része csatlakozott területvédelmi tartalékosnak.

Katona Andor, a TV2 kreatívvezetője elmondta, hogy A kiképzés január 27-től lesz látható a csatornán. A műsor forgatása 60 napig zajlott öt magyarországi helyszínen és Szarajevóban. A reality hitelesen bemutatja a magyar katonák kiképzésének folyamatát, emellett szórakoztatja is a közönséget – magyarázta.