Rettegnek a vaddisznóktól Budán! + videó

Olyan is előfordult már a kerületben, hogy valakinek a kutyáját bántották az agresszív állatok, sokan pedig a munkahelyükről is félve mennek haza, ezért a korábbi buszt választják, hogy sötétedés után már ne kelljen az utcán lenniük a Hegyvidéken. A vaddisznók ráadásul az afrikai sertéspestis-vírust is terjeszthetik – mondták el a Tények riportjában.

A helyi lakosok elmondása szerint mindezek ellenére a XII. kerület balliberális vezetése nem foglalkozik ezzel a rendkívül súlyos problémával sem.