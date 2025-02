A betegek helyett az ellenzéket szolgálja az orvosi kamara

Legfeljebb az ellenzéket, nem a betegeket szolgálja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) jelenlegi vezetésének politikai szerepvállalása – közölte a Belügyminisztérium (BM). Hozzátették: a minisztérium sajnálattal látja, hogy a MOK vezetése nyílt politikai tevékenységbe kezdett.

A kormány teljesen elkötelezett az egészségügyi ellátás javítása mellett: 2500 milliárd forinttal többet fordítunk az egészségügyre, mint a baloldal tette, az orvosok bérét a többszörösére emeltük

– hangsúlyozták. A háziorvosi alapellátást, a szakrendelőket, a kórházakat, a mentőket is folyamatosan fejlesztik.

Egy kezdő orvos alapbérét 129 ezer forintól 688 ezer forintra, egy húsz éve dolgozó orvos alapbérét 198 ezer forintról 1,5 millió forintra, egy harminc éve dolgozó orvos alapbérét 234 ezer forintról 1,8 millió forintra, egy negyven éve dolgozó orvos alapbérét 262 ezer forintról 2,4 millió forintra emelték.

A minisztérium mindig nyitott volt a MOK javaslataira, a kamarával rendszeresek és magas szintűek az egyeztetések, és több javaslatukat is befogadták. A mostani orvosbér-rendszert is eszerint vezették be – emlékeztettek.

Az ügyeleti rendszer kialakításánál már egyértelműen politikai és nem szakmai okokból fenyegették az orvosokat kamarai etikai eljárással – azaz az orvosi tevékenységtől történő eltiltással, vagyis teljes egzisztenciális ellehetetlenüléssel –, ha esküjüknek megfelelően ügyeletben is gyógyítják a betegeket

– hívta fel a figyelmet a tárca. Rámutattak: a mostani MOK-kampány a korábbi politikai tevékenység folytatása. Szakmai párbeszéd helyett ismét politikai tevékenységet folytatnak.