„Orbán Viktor évértékelője megmutatta, merre tart Magyarország”

A nemzetközi politika változásai most végre Magyarország malmára hajtják a vizet, hiszen Donald Trump visszatérésével az eddig elutasított konzervatív politika kerül ismét a fősodorba – jelezte Talabér Krisztián a Facebook-oldalán, ahol elemezte Orbán Viktor évértékelő beszédét, kiemelve annak legfontosabb üzeneteit.

Fordulat a világpolitikában

Talabér szerint a beszéd egyik legfontosabb pontja az volt, hogy a világban egyre inkább tért hódít a „józan ész politikája”. Orbán Viktor úgy látja, hogy a genderideológia, a tömeges migráció és a háborúpárti politika korszaka lejáróban van. A magyar kormány pedig évek óta ennek az iránynak az élharcosa, így Magyarország nyertesen jöhet ki a változásokból.

– No gender, no migration, no war – avagy éljen a józan ész politikája, éljen a normalitás! – idézte Talabér Orbán Viktort, rámutatva, hogy Magyarország ma már nem egyedül képviseli ezt az álláspontot a világban.

Történelmi családpolitikai lépés

A posztban kiemelte a miniszterelnök családpolitikai bejelentéseit is, különösen azt, hogy a két- és háromgyermekes édesanyák életük végéig jövedelemadó-mentességet kapnak. Ez szerinte

nemcsak erkölcsileg helyes, hanem gazdaságilag is hatalmas segítség a családok számára.

Hozzátette, hogy a családi adókedvezmény duplázása és az idősek számára biztosított áfa-visszatérítés is egyértelműen mutatja: a kormány a magyar emberek életszínvonalának javítására koncentrál.

–A dolgozó családok adómentességet kapnak, a nyugdíjasok áfa-visszatérítést – a nap végén mindenki zsebében több pénz marad, és csak ez a lényeg – idézte Orbán szavait.

Az ellenzék változatlan – csak a díszlet új

Talabér nem hagyta szó nélkül az ellenzék helyzetét sem. Posztjában egyetértett Orbán Viktorral abban, hogy

a Tisza Párt és Magyar Péter felbukkanása nem jelent valódi változást, hiszen mögötte ugyanazok a külföldi érdekek állnak, mint korábban a teljes baloldal mögött.

Szerinte Magyar Péter is ugyanazokat a támogatókat keresi fel – a brüsszeli bürokratákat, Soros György NGO-it és az Európai Néppártot –, akik korábban Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt és Gyurcsány Ferencet segítették.

„Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen” – idézte Albert Einsteint a posztjában, utalva ezzel arra, hogy a baloldali politika új névvel, de változatlan tartalommal próbál visszatérni.

2025 az áttörés éve lehet

Talabér Krisztián szerint a beszéd összességében egyértelmű üzenetet hordoz: Magyarország előtt hatalmas lehetőségek állnak, ha képesek vagyunk megőrizni az eddigi politikai irányvonalat. A világpolitikai változások, a kormány gazdasági intézkedései és az ellenzék gyengesége mind azt mutatják, hogy 2025 az áttörés éve lehet.