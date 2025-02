Szélsőbaloldali felforgatók szerbiai mintára tüntetéssorozatot készíthetnek elő tavaszra

A Partizán munkatársai állhatnak a szabotázs mögött

Kis magyar abszurdnak is nevezhetnénk, hogy éppen azon az egyetemen indult tiltakozás a reformok ellen, ahol a modellváltás óta a legnagyobb mértékben emelték a béreket, magasak az ösztöndíjak, új campus is épült és az egyetemről évek óta csupa jó hír jelenik meg.

Mitől is lehetnek elégedetlenek a hallgatók? Valószínűbbnek tűnik, hogy nem is róluk szól az egész. Erre utal, hogy a szervezkedés hátterében a szélsőbaloldalról érkezett politikai aktivista, Gulyás Márton vezette Partizán munkatársai játsszák a főszerepet.

A kommunikációs szakmában dolgozó forrásaink megerősítették, hogy a beszédes nevű MOME Front „hallgatói” akció vérvörös, a korai szovjet propagandát idéző kreatívanyagait, online kommunikációját Kenczler Marcell, a Partizán vezető munkatársa tervezi.

Információink szerint az agresszív követelések, jelszavak mögött sem a MOME jelenlegi hallgatói, hanem annak politikai aktivistaként működő öregdiákjai a hangadók, köztük Takács Ákos építész, a Partizán egyik műsorvezetője.

Emlékezetes, hogy a csatorna korábban több mint félmilliárd forintos támogatást kapott az új amerikai elnök, Donald Trump kormánya által a napokban feloszlatott USAID nevű szervezettől, amely világszerte pénzelt baloldali és liberális aktivistákat.

SZDSZ-közeli publicista is hangadók között

Forrásaink szerint nem csak az új, de az óbaloldal is fontos szerepet visz a hallgatókat felhasználó projektben. Az egyik kulcsfigura Vargha Balázs, grafikus, a Magyar Narancs külsős munkatársa és állandó szerzője, akit forrásaink SZDSZ-közeli kreatív szakemberként emlegettek. Tény, hogy 2005-től Vargha felelt az egykori liberális párthoz közel álló Magyar Narancs logójáért és arculatáért, illetve címlapterveiért. Továbbá szintén ugyanebben az évben ő tervezte Budapest 2010 – Európa kulturális fővárosa program arculatát is. Erre az eseményre az olvasók nem véletlenül nem emlékeznek, hiszen Demszky Gábor, akkori SZDSZ-es főpolgármester nem tudta kilobbizni a program megvalósulását a saját balliberális kormányánál.

Vargha Balázs alig titkoltan személyes bosszúként tekint az akcióra, amiért a MOME alapítványának kuratóriuma szakmai és etikai aggályok miatt nem őt nevezte ki az intézmény élére.

Nemrég a Tilos Rádióban jelentette be, hogy szerinte a döntés „törvénytelen” volt, ehhez képest egy teljes évig „elfelejtett” jogi kifogást emelni miatta, és azt éppen a MOME Front szervezkedésével egy időben tette meg. Vargha közben a saját lapjában indított sajtóhadjáratot az őt évtizedek óta foglalkoztató egyetem ellen.

Szélsőbaloldali támogatók, forradalmi hevület

A MOME-n folyó politikai akciót természetesen a Mérce nevű – Jámbor András párbeszédes országgyűlési képviselő által alapított – szélsőbaloldali portál is lelkesen támogatja, élén a Hallgatói Hálózat nevű egykori anarchista-egyetemfoglaló szervezet aktivistájával, Kiss Soma Ábrahámmal.

Több egyetemről megerősített információink szerint a MOME csak az első állomása a baloldali szervezkedésnek. A végső cél egy több egyetemre kiterjedő, országos politikai akció felépítése lehet, ami márciusra bontakozhat ki. Itt érdemes felidézni, Magyar Péter szombati szavait a tavaszra beharangozott nagyszabású akcióról.

A Képzőművészeti Egyetem hallgatói önkormányzatát máris átnevezték „MKE Forradalmi HÖK”-nek. A MOME és az MKE politikai koordinátorai közös belső felületet is fenntartanak „MOME-MKE Népe Front” néven (ez is alátámasztja, hogy több egyetemre kiterjedő műveletről van szó). Az ELTE BTK-n hamarosan „Autonóm Aula” néven szerveznek aktivista-találkozót, de a szélsőbaloldali szervezkedés a fővárostól távol, Miskolcon is elindult. Külön figyelmet érdemel, hogy az anarchistáktól ismert vörös-fekete színkombináció visszatérően előkerül a MOME-tiltakozók matricáin, akik hétfőn délután újabb „performanszt” adtak elő, és vörös festékkel fújtak tele az egyetem falait.

Mindez kísértetiesen emlékeztet a szerbiai tüntetéssorozat külsőségeire és hangadóinak ideológiai elkötelezettségére.

Emlékezetes, hogy az 1990-es évek végén a szerb Otpor (Ellenállás) nevű szervezet vezéralakja volt Szrgya Popovics, az anarchista felforgatók hírhedt könyvének, az Útmutató a forradalomhoz című kiadványnak a szerzője. Tavasszal minden bizonnyal a szerbiai szélsőbaloldal receptjét akarják alkalmazni hazánkban is a kormány megbuktatásán dolgozó bel- és külföldi aktorok.