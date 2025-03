Bukásnak ígérkezik Magyar Péter álnépszavazása

Ezt az ötletét is lopta Magyar Péter, hiszen ezzel korábban a Jobbik házalt. Bár a kormány által meghirdetett népszavazásokat – mint a gyermekvédelemről vagy a migrációs kvótáról szóló referendumok – és nemzeti konzultációkat folyamatosan támadta a baloldal, az alapötletet, hogy egy-egy kérdésben megkérdezzék az állampolgárokat, rendre megpróbálták lemásolni, de nem koronázta siker ezeket a próbálkozásokat.

Tavaly ősszel Magyar Péter színháznak titulálta azt, hogy a kormány kikéri az emberek véleményét a nemzeti konzultációval, azonban látható, hogy elirigyelte az ötletet.

Magyar Pétert megelőzően Márki-Zay Péter volt a baloldal reménysége, aki már a 2022-es országgyűlési választáson elszenvedett csúfos vereség után indított konzultációt. A hódmezővásárhelyi polgármester kezdeményezésére azonban csak 25 ezren voltak kíváncsiak. Összehasonlításképpen a kormánypártok 2024 őszi nemzeti konzultációját 1,252 millió ember töltötte ki. A mostanra a megszűnés szélére sodródott LMP még 2022-ben indította el házi referendumát, amiben szerintük valódi kérdéseket tettek fel az embereknek, és valódi problémákra próbáltak reflektálni. Végül csak tízezren voltak kíváncsiak a zöldpárt kezdeményezésére.

Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere 2021 nyarán hirdetett konzultációt a Fudan Budapestre tervezett campusának megépítése ellen. Ez is csúfos kudarcot vallott, mivel csupán harmincezren töltötték ki a kérdőívet.

Korábban a Jobbik is próbálta volna az embereket megkérdezni, amikor 2016-ban elindították a nem túl eredeti Valódi nemzeti konzultáció nevet viselő kezdeményezésüket. Ez a kezdeményezés is becsődölt, mert bár Vona Gábor, a párt akkori elnöke úgy fogalmazott, hogy jelentős az igény a kezdeményezésre, annak a kampánya szinte észrevétlenül zajlott, az eredményekről hónapokon keresztül nem számoltak be, a konzultációjukon pedig alig kétszázezren vettek részt.