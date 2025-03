Óraátállítás – közeleg az időpont, de még meddig kell csavargatni az órát? + videó

Ahogyan az elmúlt több mint negyven évben, idén is lesz óraátállítás Magyarországon. Ahogyan már megszokhattuk, idén is március végén kell majd óráinkat egy órával előre tekerni. Azonban ez a Föld nem minden országában van így, van ahol eltörölték a folytonos óraátállítást és az ország számára legelőnyösebb időszámítást választották. Magyarországon már többször is eltörölték és többször bevezették az időszámítások váltakozását, legutoljára éppen 1980-ban vezették vissza a nyári időszámítást.

Óraátállítás (Fotó: Pexels)

Óraátállítás 2025-ben

A tavaszi óraátállítás szokás szerint idén is március utolsó vasárnapjára esik, így

a nyári időszámítás idén március 30-án, vasárnap hajnalban kezdődik.

Ekkor hajnali 2 óráról 3 órára kell átállítani az órákat. Ezáltal ezen a napon egy órával kevesebbet tudunk majd aludni.

A nyári után azonban idén is visszaállunk majd a téli időszámításra, ami majd október 26-án lesz, amikor hajnali 3 óráról 2-re állítjuk vissza az órát, ezzel plusz egy óra alvásidőt nyerve.