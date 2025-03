Brüsszel teljesen és végérvényesen inkompetens

Brüsszelt megtalálta élete legnehezebb feladata. No nem a békéről kellene dönteni, bár arról is időszerű lenne. Ám a béke helyett a háborút választják. Teszem hozzá, hogy az alapító atyák szándéka szerint az uniót a béke érdekében hozták létre. De még sem ez a legnehezebb szülés Brüsszelben. Van ennél időszerűbb kérdés is. A szó legszorosabb értelmében időszerű a kérdés: óraátállítás.

Legyen vagy sem óraátállítás? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/16 March 2025, Baden-Württemberg

Óraátállítás

Legyen-e téli-nyári óraátállítás? Abban nagyjából megegyeztek, hogy ne legyen, de mégis van.

Hogy miért van, ha mindenki egyetért abban, hogy ne legyen? Mert abban nem tudnak megegyezni, hogy téli vagy nyári legyen, maradjon. Valójában gazdasági haszna már nincsen az átállításnak, viszont azt állítják, hogy pszichésen összezavarja, megzavarhatja az embert. Nos, nem tudom, engem még sosem zavart össze, hogy álmomban hirtelen egy órával több volt vagy éppen kevesebb. A gazdaságra gyakorolt hatása szinte nulla, azt mondják, jegyezem meg, korábban sem hittem el, amit mondtak, de hát legyen úgy, ahogy van.

Aztán azt mondták, hogy ez értelmetlen. Sebaj, akkor el kell törölni. És ebben szinte azonnal meg is állapodtak. De ki döntse el, hogy a téli a jó vagy a nyári? Két választás van, nem három vagy több, csak kettő. De ebből a kettőből sem tudnak megegyezni. De akkor meg minek az unió?

Hogyan bízzunk erre a buta nénire fontos dolgokat, ha egyfolytában hülyeségeket beszél a mikrocsipekről, amit az oroszok kilopnak a nyugati mosógépekből, és ráadásul annyira inkompetens az öreglány, hogy arról sem képes határozni, hogy tél vagy nyár?

Ezek ott Brüsszelben semmiről sem képesek dönteni, ezek ott Brüsszelen semmit sem tudnak eldönteni. Állítsuk vissza… No nem csak az óráinkat, de a nemzetek önrendelkezését is! Von der Leyen egy döntésképtelen, politikailag inkompetens nénike.