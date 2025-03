USAID – A politikai manipuláció gépezete 3.: A magyarországi nyomásgyakorló hálózat

A GMF további partnere a Magyar Helsinki Bizottság, a korábbi cikkünkben már említett Zinc Networké pedig a 444.hu exújságírója, az Erdélyi Péter nevével fémjelzett Center for Sustainable Media nevű szervezet. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének legfontosabb együttműködője a média területén az Ökotárs és a Mérték Médiaelemző Műhely voltak. A USAID mellett mozgásba lendült a National Democratic Institute (NDI) is, amelynek hazai partnere a DemNet Alapítvány, illetve a Vajda Violetta által vezetett NDI Hungary Nonprofit Kft. volt.

A Dexis Consulting Group nem regionális partnerszervezetekkel, hanem a térségből toborzott koordinátorokkal akarta lebonyolítani a USAID-program rá eső fejezetét. A Dexis és a USAID 2023-ban 28,6 millió forinttal segítette közvetlenül a Társaság a Szabadságjogokért Alapítvány (TASZ) „a jogállamiság visszaállítására tett országos erőfeszítését”.

A támogatást a TASZ pécsi, debreceni és miskolci jelenlétének megerősítésére fordították.

Kapacitásnövelés

Mint említettük, a USAID Közép-európai programja, a CEP első pillére a nyomásgyakorló csoportok kapacitásnövelése, megerősítése, felhizlalása volt. A fejezetért felelős GMF ezt a pécsi Emberség Erejével Alapítvány koordinálásával végezte el. Az Emberség Erejével honlapján az úgynevezett Inkubátor-pályázatok támogatójaként nem tüntette fel a USAID-et, a Katalizátor-pályázatokat pedig a kiírás szerint az Európai Bizottság CERV-pályázati rendszerén belül indított Proteus programból finanszírozták. Ez is mutatja az uniós szervek összefonódását a USAID-del, amelyre már korábbi cikkeinkben is utaltunk.

Az Emberség Erejével ebben a programban mostanáig több mint 365 millió forintot osztott szét 276 pályázó szervezet között azzal a kimondott céllal, hogy ellensúlyozza a politikai nyomásgyakorló szervezetek finanszírozásának átpolitizáltságát. A programban szakmai és anyagi támogatást kínált a sikeres pályázóknak, és elvárta tőlük, hogy az általa megfogalmazott célokhoz igazítsák működésüket, szervezetüket pedig integrálják a hálózatba. A finanszírozott csoportokat – éppen a hálózatosodást elősegítendő – más vidéki politikai nyomásgyakorló szervezetekkel (a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületével, a miskolci Dialóg Egyesülettel, valamint a szegedi Motiváció Műhellyel) együttműködve választották ki – emelte ki jelentésében az SZH.

A tanulmány szerint az Emberség Erejével Alapítvány tevékenysége valójában ebben a hálózati struktúrában volt értelmezhető:

a szervezet egyike volt annak a tucatnyi politikai nyomásgyakorló csoportnak, amely az Alkotmánybíróságnál, valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságánál is panasszal élt a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény miatt.

Külföldi pénzektől függő média

A CEP második – a „független média” erősítését célzó – fejezetében a magyarországi ellenzéki médiumoknak a USAID a Zinc Networkön keresztül nyújtott támogatást. A projektbe az amerikai külügyminisztérium is beszállt és az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége több körben is meghirdette a Szabad Média pályázatot. A Zinc közvetlenül támogatta az Átlátszó, a Direkt36 és a 444.hu működését, de ezeknek a támogatásoknak az értéke nem ismert.

A Magyar Nemzet is részletesen foglalkozott a Szabad Média pályázattal, amelynek pénzosztói a Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány voltak. A pályázatok Trump beiktatása után már nem folytatódhattak, az utolsó kifizetésekre nem került sor. Az SZH megjegyzi, hogy a teljes keretösszeget nem ismerjük, de annyi bizonyos, hogy a USAID azt tervezte, 2025 tavaszáig, alig több mint egy éven belül csaknem 320 millió forinttal támogatja a magyarországi ellenzéki médiát.

A 2024. januárban kihirdetett első pályázati körben csaknem 116 millió forintot osztottak ki tizenöt pályázó között. A második körben a rendelkezésre álló 40 millió forintból több mint 30 millió forintot ítéltek oda az ellenzéki média támogatására. A USAID-források befagyasztása miatt a harmadik körben felajánlott 173 millió forinttól elesett a huszonhat nyertes szerkesztőség, illetve politikai nyomásgyakorló szervezet.

A magyar ellenzéki médiumokat 2022 és 2024 között nemcsak a USAID, illetve a vele partnerségre lépő szervezetek, hanem az Egyesült Államok külügyminisztériuma, illetve a minisztériummal együttműködő nonprofit és forprofit szervezetek is finanszírozták.

A Telex akadémia újságíróképzését például 740 ezer dollárral támogatta az amerikai külügyhöz tartozó Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivatala, amely a USAID Közép-európai programjának előkészítésében is részt vett.

Több tíz millió dollárt költött el az előző években a térségben az Internews nevű, kaliforniai székhelyű nonprofit szervezet is, amely 2022 végén jelentette be, hogy médiatámogatási programokat indít Magyarországon. Az összegekből többek között a 444 üzemeltetője, a Magyar Jeti Zrt. és a Weyer Balázs vezette Független Médiaközpont fenntartója, a Független Újságírók Alapítványa is részesült.

Cikksorozatunk következő részében azokról a támogatásokról lesz szó, amelyet a jogállamiságot, valamint választási részvételt elősegítő szervezetek kaptak a USAID-programok keretei között.