„Ha Fenyő akarta volna megöletni Gyárfást, azt megérteném”

Nem bűnsegédje, ahogy az elsőfokú bíróság megállapította, hanem felbujtója volt a Fenyő-gyilkosságnak. Gyárfás Tamás, ezért súlyosabb büntetés (Gyárfás hét évet, Portik életfogytiglant kapott nem jogerősen) kiszabását indítványozta a vádhatóság csütörtökön a Fővárosi Ítélőtáblán az 1998-ban történt leszámolás ügyében indult másodfokú eljárásban.

A fellebbviteli ügyész Portik esetében egyetértett az életfogytiglani fegyházbüntetéssel, ugyanakkor a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának későbbre tolására tett indítványt. Ezeket leszámítva a vádhatóság az elsőfokú döntés helybenhagyását kérte a táblabíróságtól.

Az ügyész szerint nem fér kétség Gyárfás bűnösségéhez

Az ügyész szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, a 2024 februárjában döntést hozó Fővárosi Törvényszék részletesen megvizsgálta és értékelte a bizonyítékokat, a tanúk állításait és a szakértői véleményeket, ezért nincs indok az ítélet hatályon kívül helyezésére. A vádhatóság képviselője kitért arra, hogy nem csupán a Portik Tamás által titokban rögzített beszélgetések támasztották alá Gyárfás Tamás bűnösségét, hanem más bizonyítékok is. Az ügyész arra is felhívta a figyelmet, hogy az elsőfokú bíróság kizárta a felvételek manipuláltságát.

A vádhatóság képviselője kiemelte: a bíróság a teljes hangfelvétel elemzése, nem pedig két külön kiemelt beszélgetésrészlet összeollózása alapján hozta meg a döntését. Hozzátette, Gyárfás ráutaló magatartása megbízásként volt értelmezhető Portik számára, aki a felvételen többször is utalt Fenyő megölésére. Az ügyész megemlítette azt is, hogy Gyárfás Portikon kívül az ismert „keresztapát” is megbízta az emberöléssel, Tasnádi Péter végül nem hajtotta végre a megbízást, ennek ellenére ez igazolja, hogy Gyárfás valóban meg akarta öletni Fenyő Jánost.

Gyárfás ügyvédje szerint nem szolgáltattak igazságot

Gyárfás Tamás ügyvédje, Zamecsnik Péter, védőbeszédében elmondta, ebben az ügyben az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék nem szolgáltatott igazságot. Szerinte előbb eldöntötték a bűnösség kérdését, és ahhoz igazították az elsőfokú döntést. Zamecsnik hangsúlyozta azt is, hogy nem derült ki a bizonyítás során, hogy ki, mikor, hol, hogyan és miért adott megbízást az emberölésre. A védő nehezményezte, hogy több hamis rendőri jelentés is készült, és már a nyomozás legelején Gyárfás volt célkeresztben, holott Fenyőnek voltak más ellenségei is. Hozzátette, a legfontosabb bizonyítéknak tartott, Portik Tamás által a 2000-es évek közepén készített hangfelvétel alapján sem lehet azt a következtetést levonni, hogy Gyárfás megbízta Portikot, illetve azt sem, hogy bűnsegédje lenne a gyilkosságnak. Szerinte az elsőfokú bíróság két, egymástól időben és térben lévő beszélgetésből „gyártott” egy harmadik bizonyítékot. Szerinte Gyárfás a felvételen egyébként sem ismerte el soha a bűncselekményt, arról mindig csak Portik beszélt.

„Ha Fenyő akarta volna megöletni Gyárfást, azt megérteném”

Zamecsnik védőbeszédében említést tett Portik egykori bizalmasáról, aki azt állította, hogy 1997-ben ő vitte Gyárfásnak Portik üzenetét Fenyő meggyilkolásával összefüggésben és ő volt az, aki húsz évvel később a hangfelvételek (amely a védelem szerint manipulált) leiratával megzsarolta Gyárfást. Csakhogy az ügyvéd szerint ez nem így van, hiszen a zsarolási ügyben Gyárfás és a felesége is egy másik személyt, egy szlovák állampolgárt azonosított a fénykép alapján. A védő szerint a tanú egyébként is szavahihetetlennek bizonyult az eljárás során. Zamecsnik Péter arról is beszélt, hogy a Tasnádi-féle megbízásra sincs semmilyen bizonyíték, Gyárfásnak semmi oka nem volt megöletni Fenyő Jánost, főleg, hogy az „aranytojást tojó tyúk”, azaz a Nap TV körüli vitában a bíróság 1996 októberében az exúszóelnöknek adott igazat. Gyárfás szerinte lezártnak tekintette a kettejük közötti vitát. Attól, hogy Fenyő a környezete szerint ezek után is gyűlölte, illetve korábban fenyegette is Gyárfást, az egykori úszószövetségi elnök még nem így állt a helyzethez – nyomatékosította Zamecsnik Péter, hozzátéve: – Ha Fenyő akarta volna Gyárfást megöletni, azt megérteném.

Az ügyvéd Gyárfás felmentését kérte, perbeszéde végén pedig az exúszóelnökre utalva kiemelte, hogy tönkretették egy 77 éves ember életét, és az eljárás óta eltelt időt már senki nem fogja visszaadni neki.

Jövő héten ítélet lehet

A nyilvános ülés egyébként nem indult zökkenőmentesen, mert Szikinger István, Portik védője indítványozta a kirendelés alóli felmentését, amit a bíróság elutasított. A bíróság elutasította Gyárfásék bizonyítási indítványát is. Erről bővebben ebben a cikkben olvashatnak. A per jövő hét kedden Szikinger István perbeszédével folytatódik, majd két nappal később ítéletet hirdethet a táblabíróság.

