Juhász Hajnalka: A Tiszát kiszárítja a hiteltelenség

– Az Európai Parlamentben ismét Magyarországról vitáztak. Mi az oka, hogy Brüsszelben újra hazánk megbüntetése volt napirenden?

– A brüsszeli vezetők nem számítottak Trump győzelmére. Meg voltak győződve arról, hogy Kamala Harris fogja megnyerni az amerikai elnökválasztást, és a háború finanszírozása folytatódik, így sikerként könyvelhetik el a háborúpárti politikájukat. Nem ez történt, és most az a céljuk, hogy az egyetlen országot, amelyik kezdettől fogva a béke pártján áll megbüntessék, hogy eltereljék a figyelmet a saját sikertelenségükről. De ezt is meg fogjuk ugrani, mint ahogyan eddig mindent megugrottunk. Lesz még számos ilyen próbálkozás, nincsenek illúzióim. A jogállamisági kérdéskörben is zsarolnak minket folyamatosan, de a magyar jogszabályok teljes mértékben megfelelnek az uniós jogszabályoknak. Évek óta csinálom ezt a harcot, semmi új nincs a nap alatt. Az a feladatunk, hogy nagyon határozottan képviseljük az álláspontunkat az uniós intézményekkel szemben. A patrióták erősödnek, fényes a jövőképünk.

– Milyen új feladatokat hoz magával, hogy néhány hete megválasztották a KDNP frakcióvezető-helyettesének?

– Megtisztelő a feladat és próbálok ennek maximálisan eleget tenni. A Pest vármegyei elnökség vezetését is átvettem, és azt látom, hogy sok időt kell tölteni a közösséggel, az emberekkel, és meg kell hallgatni őket, hogy megértsük, milyen problémával küzdenek napi szinten. Nagyon fontos a kis ügyeket is felkarolni, és a közösségek megerősítésén dolgozni. A közösségekkel töltött időt nem lehet megspórolni, ezért nagyon sok helyre megyek, nem csak Pest vármegyében, hanem országszerte, ahová meghívnak. Amikor 2018-ban elkezdtem a képviselői munkámat, akkor egy alázatos keresztény mentalitással próbáltam a liberális elitet meggyőzni arról, hogy nem a helyes úton járnak. Most már sokkal inkább Jeanne d’Arc mentalitással, tehát lelki páncélban, , határozottan, keményen, semmitől sem félve harcolok.

A politikában meg kell találni keresztényként azt az utat, ami még belefér, de hatékony és megérteti a másik politikai közösséggel, hogy mi nem fogunk hátra lépni és nem fogunk megijedni semmitől. Megyek előre, és nem okoz bennem félelmet, ha egy olyan nemzetközi szervezetben kell felszólalnom, amelynek az egésze liberális.

Tudom, hogy azért küzdök, ami Európának az egyetlen jövője lehet, a keresztény kultúrának a megőrzéséért, a családok és a gyermekek védelméért. A túlerővel szemben el fog jönni a mi időnk, amikor nekünk lesz túlerőnk nemzetközi szinten.

