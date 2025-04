Rendhagyó időpontban tartják a kormányinfót – kövesse nálunk élőben!

Húsvét előtt is ülésezett a kormány, a döntésekről pedig még ma be is számolnak a Kormányinfón. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán már jelezte, hogy a jövő évi költségvetést tárgyalták a mai ülésen. A 15 órától kezdődő sajtótájékoztatón ennek megfelelően Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is részt vesz Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett.

