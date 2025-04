Ízekre szedte az NMHH a Freedom House Magyarországot lejárató jelentését

Nem derül ki egyértelműen, hogy kik, de az sem, hogy pontosan milyen források alapján értékelték az egyes országokat a Freedom in the World című, hazánk médiahelyzetét is értékelő nemzetközi jelentésben – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Az NMHH vizsgálata arra is rávilágít, hogy a Freedom House tanulmánya rendkívül szűk skálán mozgó mutatószámai nem teszik lehetővé az értékelt államok komplex médiaviszonyainak mértékadó összehasonlítását.

Mint ismert, a Freedom House 1978 óta teszi közzé a mintegy kétszáz állam politikai és polgári szabadságjogi helyzetét értékelő jelentését. A riport keretében globális áttekintés mellett önálló országjelentéseket is kiad.