Rövidesen teljesen átalakul az egyik legforgalmasabb budapesti aluljáró

Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor a külföldiek is keresik az aluljárót, hogy hol is kell fölmenni a Nemzeti Múzeumhoz. Úgyhogy ehhez egy méltó iránymutatást akarunk adni az ideérkező külföldi és belföldi turistáknak is, illetve egy olyan urbanisztikailag is értelmezhető pontot fogunk létrehozni, ami egy jó diskurzusindító a látogatók, a múzeum és a járókelők között.