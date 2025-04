Szabó Bálintot is feljelentették, már a BRFK vizsgálódik az éjszakai fürdőzései miatt + videó

Tiltott fürdés szabálysértés gyanúja miatt érkezett feljelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra (BRFK) – tudta meg a Magyar Nemzet. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a hatósághoz, hogy a kedd esti pride-párti tüntetésen Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő ismét úgy döntött, hogy úszni fog a Dunában.

Mint arról lapunk is beszámolt, ezúttal azonban nem jutott annyira messze, mint a múlt héten: a rendőröknek sem kellett őt kimenteniük a vízből, hanem saját lábán jött végül ki, és futott fel a Szabadság hídra. Emlékezetes azonban, nem ez volt az egyetlen szürreális alakítása a képviselőnek.

A múlt heti, szintén Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezetett pride-tüntetésen az Erzsébet híd helyett a gyülekezők végül a Szabadság hidat foglalták el, innen egy kisebb csoport aztán tovább vonult a Petőfi hídhoz. Itt is elképesztő jeleneteket mutatott be Szabó Bálint, ugyanis bemászott egy rendőrségi kisbusz alá és trombitálni kezdett úgy, hogy csak a lábai látszódtak ki. Majd a híd egyik pilonján leereszkedve ekkor is a vízbe vetette magát.

A BRFK már vizsgálódik Szabó Bálint illegális fürdőzései miatt

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság helyszínen tartózkodó járőrhajójáról azonnal mentőövet dobtak neki, ő azonban szándékosan többször elúszott mellette.

A rendőröknek pár perc múlva sikerült a hajóba emelniük. Mivel nem mutatott életjeleket, rögtön megkezdték az újraélesztését. A partra vitték, ahol stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak.

Tényi István már e miatt az eset miatt is feljelentést tett a BRFK-nál tiltott fürdés szabálysértés gyanúja miatt, amiről most megtudtuk, felterjesztették Budapest rendőrfőkapitányának rendészeti helyetteséhez.