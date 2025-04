Szijjártó Péter: Ukrajna benyomása az unióba nemcsak nonszensz, hanem veszélyes is

– Az Európai Unió a vesztébe rohan – jelentette ki Szijjártó Péter Pilisvörösváron a Voks 2025 apropóján tartott lakossági fórumon. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette: a szövetség vesztét három tényező fogja okozni: a háború, az illegális migráció és hogy Brüsszel be akarja nyomni Ukrajnát extra gyorsasággal az Európai Unióba.

A tárcavezető szerint annak érdekében, hogy megmentsük Európát attól, hogy a vesztébe rohanjon, mindhárom veszélyre nemet kell mondani. Mint fogalmazott, nincsen épeszű ember Európában, aki azt gondolná, hogy Ukrajna jobb állapotban van, mint bármely nyugat-balkáni ország. Emlékeztetett: a nyugat-balkáni országok 15 éve várják felvételüket, míg Ukrajnát három év után akarják benyomni az unióba.

„Ez nyilvánvalóan nonszensz. De nemcsak nonszensz, hanem veszélyes is”

– húzta alá.

Mint fogalmazott, „nem hagyhatjuk és nem is fogjuk hagyni, hogy háborúpárti brüsszeliták a fejünk fölött döntsenek ebben a stratégiai kérdésben, hanem majd a magyar emberek meghozzák a maguk döntését”.

„Mindenkit arra kérünk tisztelettel, hogy vegyen részt a véleménynyilvánító szavazáson, mondja el a véleményét arról, hogy mit gondol, helyes dolog lenne-e Ukrajna extra gyorsasággal történő benyomása az Európai Unióba, tudván mindazokat a veszélyeket, amiket ez magával hozhat”

– hagsúlyozta Szijjártó Péter.

Menczer Tamás és Szíjjűrtó Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A lakossági fórumon Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója is részt vett, de megjelent Orbán Viktor is. Emlékezetes, a miniszterelnök is többször kifejtette véleményét Ukrajna uniós csatlakozásának kérdéséről. – Veszélyezteti a magyarországi cégek működését, tönkreteszi a mezőgazdaságunkat, veszélybe sodorja a magyarországi munkahelyeket, sőt még a nyugdíjakat is – sorolta például kedden videóüzenetében, miközben aláírta a neki is kipostázott szavazólapot. A kormányfő hangsúlyozta: a brüsszeli bürokraták és „hazai megbízottjaik” mindent elkövetnek, hogy felvegyék Ukrajnát az unióba.

Sorsdöntő lehet a szavazás

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, elkezdődött a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról, a szavazólapokat minden érintetthez eljuttatja a Magyar Posta május végéig. A véleménynyilvánító szavazás célja, hogy a választók döntsenek: szeretnék-e, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. A kormány ebben a fontos kérdésben kéri ki a magyar emberek véleményét, hogy az eredmények alapján foglaljon állást az Európai Unió testületei előtt.

Az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás kampányplakátja (Fotó: Magyar Nemzet)

Emlékezetes, Orbán Viktor március 15-én meghirdette 12 pontját, amelyben Ukrajna uniós csatlakozása is helyet kapott: „Uniót, de Ukrajna nélkül.” Még előtte, március 6-án rendkívüli csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben, amelynek középpontjában Ukrajna EU-csatlakozása és Európa védelmi stratégiája állt. Orbán Viktor a tanácskozás után kifejtette aggályait Ukrajna esetleges EU-tagságával kapcsolatban, szerinte

a csatlakozás komoly gazdasági és biztonsági kockázatokkal járna Magyarország számára mind politikai, mind gazdasági szempontból.

A kormány ezért döntött úgy, hogy véleménynyilvánító szavazást indít Ukrajna uniós csatlakozásáról. A választópolgároknak egy szavazólapot postáznak, amelyen

egyetlen kérdés szerepel: „Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen? Igen vagy nem?”

Szavazni ugyanúgy lehet, ahogy egy országgyűlési választáson, az igen vagy a nem válasz fölötti körbe írt X-szel. A szavazólap alapanyaga biztonsági papír – nem fénymásolható, nem sokszorosítható. A szavazólapot ingyenes válaszborítékban lehet visszaküldeni a kormánynak. A szavazatokat közjegyző jelenlétében összesítik majd.