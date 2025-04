Újabb Soros-aktivistát küldött Brüsszel hazánkra

A delegáció öt főből áll, a listát végignézve meglehetősen erős a névsor. A vizsgálódó bizottságot a zöldpárti Tineke Strik vezeti, de mellette van még egy izgalmas szereplő: Michał Wawrykiewicz. A lengyel jogvédő, aktivista-politikus neve azért kiemelten érdekes, mert a semmiből felbukkant a Tisza tavaly október 23-ai rendezvényén Tarr Zoltán meghívására – közölte a Tényellenőr portál.

Arra hívja fel a figyelmet a portál, hogy bár Wawrykiewiczcsel csak érintőlegesen foglalkozott a magyar sajtó, meglehetősen izgalmas a személye, ugyanis ő kapcsolja össze a Tisza Pártot Manfred Weber néppárti vezetővel és Donald Tusk lengyel kormányfővel. A Partizánt is támogató National Endowment for Democracy ösztöndíjasa volt, és tavaly közös konferencián szerepelt Alex Sorossal.

Ki is ő valójában?



A varsói születésű Wawrykiewicz hivatalosan független EP-képviselő, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport tagja. Több irányból is foglalkoztatott ember, egyben jogi-politikai aktivista. Vagyonnyilatkozatában feltünteti a NED (National Endowment for Democracy) 26 ezer dolláros ösztöndíját a 2022/2023-es tanévre. Ösztöndíját a Yale honlapján is megemlítik az ott tartott „Demokratikus visszaesés és a jogállamiság hanyatlása Lengyelországban” című előadásának beharangozójában is. Milyen érdekes, ezt a 2023. februári konferenciát az Open Society Foundation által is támogatott Schell Nemzetközi Jogi Központ szervezte.

A Tényellenőr szerint a nemzetközi bekötéssel rendelkező jogvédő EP-képviselő szerepelt továbbá 2024 elején az Open Society Foundationnel (Nyílt Társadalom) közös podcastban, 2023 nyarán brüsszeli workshopon vett részt velük és az Amnesty Internationallel, személy szerint a jelenlegi igazgatóval, Vig Dáviddal együtt.

Októberi tiszás fellépése után Wawrykiewicz a többek között a Transparency International által szervezett konferencián adott elő a budapesti CEU-n, 2024 novemberében.

Az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke Věra Jourová, Magyar Bálint, a CEU Demokrácia Intézet tudományos munkatársa, korábbi oktatási miniszter és Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is részt vettek a rendezvényen.

Alex Soros társaságában

Nem is akárki, egészen pontosan Alex Soros, Anne Applebaum és az Open Ukraine Foundation képviselőjének társaságában tűnt fel legközelebb nyilvánosan EP-képviselő 2024-ben egy poznani konferencián. A vonatkozó programot időközben eltávolították a honlapról, de a Tényellenőr már korábban archiválta a releváns pontokat.

Weber osztagában

Wawrykiewicz az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport tagja. Manfred Weberrel kevés interakciója található meg nyilvánosan, ellenben nem lehet elmenni amellett, hogy idén áprilisban a hatalmi ágak szétválasztásával, az állami intézmények függetlenségével és a szlovéniai médiaszabadsággal kapcsolatos növekvő aggodalmakra reagálva az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportja magas szintű tényfeltáró küldöttséget küldött Ljubljanába április 7-én. Miért fontos ez? Az ötfős küldöttségnek tagjai között nem más, mint Michał Wawrykiewicz is szerepelt, a szlovéniai missziót pedig személyesen Manfred Weber jelentette be, nyomatékosan hozzátéve: „A jogállamiság nem tárgyalható”.

„Posztkommunista jogászok akcióban”

A Tényellenőr anyagából az is kiderül, Wawrykiewicz hazájában is régóta elkötelezett és aktív. Ő és csapata, a #WolneSądy (#SzabadBíróságok) talán legmaradandóbb akciója a lengyelországi „LMBT-mentes övezet” matricák 2019-es betiltatása volt.

A konzervatív Gazeta Polska kiadója az újság nagyjából 110 ezer példányát ugyanis fekete kereszttel áthúzott szivárványos matricával látta volna el, kiegészítve a fenti felirattal. A kampányt azonban végül a varsói kerületi bíróság leállíttatta,Wawrykiewiczéket pedig a Gazeta egyszerűen „lázadóknak álcázott posztkommunista jogászok”-nak nevezte.

A szervezet honlapján mindenesetre a Wawrykiewicznek és a Partizánnak is ösztöndíjat, támogatást biztosító NED (National Endowment for Democracy), valamint a Heinrich Böll Stiftung is megtalálható. A Heinrich Böll Stiftungról érdemes megemlíteni, hogy többször fejezte ki szolidaritását a CEU-val és a nyílt társadalommal, illetve aktív partnere a Krekó Péter-féle , a TASZ-szal és az Open Societyvel is együttműködő Political Capital Intézetnek.

Wawrykiewicz tehát mielőtt jelentést írt volna Magyarországról, meglehetősen erős utat járt be. Személyében egy olyan politikus alkot Brüsszel megbízásából véleményt, aki mélyen be van ágyazva azokba a körökbe, amelyek ellenfélként tekintenek a magyar kormányra. Ezt nehéz másként értékelni, mint az uniós elit és Magyar Péter közötti újabb összjátékot – hívta fel a figyelmet a Tényellenőr.