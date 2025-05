Az uniós szabályok alapján indult vizsgálat Magyar Péter ügyletei miatt

Hiába próbálja Magyar Péter úgy beállítani a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos, ellene folyó vizsgálatot, mintha annak célja mindössze a Tisza Párt elnökének ellehetetlenítése lenne, vagyis tisztán politikai célú akció – írja a Mandiner. A bennfentes kereskedelemre vonatkozó vizsgálatra, a bűncselekmény megállapítására és a büntetésre vonatkozó szabályokat az Európai Unió irányelve írja elő, vagyis minden tagállamnak, így Magyarországnak is ugyanúgy kell eljárnia.

Magyar Péter a gyanú szerint bizalmas, belső információ birtokában vásárolt 2023. július 21-én Opus-részvényeket. A politikus a jelek szerint tudatában volt annak, hogy a pénteki tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. nagyszabású részvény-visszavásárlási programot hirdet, aminek köszönhetően jelentősen megnőtt a részvények árfolyama. A Tisza Párt elnöke a tőzsdezárás előtt néhány órával az összes részvényét eladta, majd Opus-papírokat vásárolt. A következő, hétfői kereskedési napon pedig

eladta ezeket a részvényeket, immár jóval magasabb árfolyamon, ezzel több tízmillió forint hozamot ért el.

Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin egy kiszivárgott hangfelvételen is említette, hogy az ellenzéki politikus olyan információk birtokában tőzsdézett, amelyekről „nem lehetett volna tudnia”.

Az ügyben a piacfelügyeletet ellátó Magyar Nemzet Bank és a Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomozást indított, mivel fennáll a bennfentes kereskedés, mint bűncselekmény gyanúja.

A bennfentes kereskedelemre vonatkozó magyar jogszabályok teljes mértékben összhangban vannak az Európai Unió minden tagállam számára kötelezően alkalmazandó irányelvével. Az 596/2014 számú MAR irányelv célja a piaci visszaélések megelőzése és a befektetők védelme.

Az uniós szabályok előírják, hogy a bennfentes kereskedelem esetén a tagállami hatóságoknak kötelező büntetőjogi intézkedéseket hozniuk, amely pénzbüntetés és szabadságvesztés.

Az EU-s irányelv szabályozza a felügyeleti eljárás részleteit is. Magyarországon a piac felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank végzi. A bennfentes kereskedelem a büntető törvénykönyv szerint 3-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Nem ez az első, hogy Magyar Pétert nagy összegű visszaéléssel hozták összefüggésbe. Korábban Hadházy Ákos baloldali képviselő hozta nyilvánosságra a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseit, amelyeket Magyar Péter vezetése idején kötöttek, de kiderült az is, hogy a politikus testvére,

Magyar Márton több olyan állami intézménynek is szerepelt a fizetési listáján, amelyet Magyar Péter vezetett.

A bennfentes kereskedelemnek már a gyanúja is komoly károkat okozhat egy ország részvénypiacán, mivel a befektetők bizalmát az ilyen ügyek gyorsan lenullázhatják. Ez érthető is, mivel a szenzitív információk tisztességtelen előnyökhöz juttatják az érintetteket, ráadásul a részvények árfolyamára is komoly hatást gyakorolhatnak még akkor is, ha később bebizonyosodik, mégsem bennfentes információ alapján valósult meg a vitatott kereskedés.