Ordas hazugságon kapták a Karácsony–Tisza-koalíciót + videó

A fővárost vezető Karácsony–Tisza-koalíció saját alkalmatlanságát próbálja hazugságokkal leplezni, és saját bűneit másra kenni – mutatott rá új bejegyzésében Szentkirály Alexandra. A Fidesz budapesti elnöke szerint ők hazudnak, de a számok nem: több mint kétszázmilliárdos megtakarítással adták át a fővárost Karácsonyéknak 2019-ben, akik ötvenmilliárdot szórtak el a rákosrendezői szeméttelepre, a fő bevételük, az iparűzési adó pedig háromszázmilliárdra nőtt.

A csőd szélén Budapest

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, Karácsony Gergely bejelentette, hogy leállhatnak a közszolgáltatások Budapesten, miután inkasszálta a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás következő, 10,2 milliárdos részletét a fővárosi önkormányzat számlájáról. A főpolgármester bizonygatta, hogy őt és a balliberális városvezetést semmilyen felelősség nem terheli a fővárosi önkormányzat csődjéért, majd a kormányra kezdett mutogatni és kivéreztetést emlegetett.

Az előzetes ígéreteknek megfelelően tegnap tíz percre leállt a közösségi közlekedés. A döntést Karácsony Gergely jelentette be, és kilátásba helyezte, hogy ha a fővárosnak be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, a főpolgármester leállítja az alapvető közszolgáltatásokat, így a tömegközlekedést is.

Karácsonyt az akciója miatt feljelentették közérdekű üzem működésének megzavarása vétség miatt. A rendőrségnek összesen harminc napja van arra, hogy döntsön: megindítja a nyomozást vagy pedig elutasítja a feljelentést.

Karácsony lázít

A főpolgármester a közösségi oldalán továbbra is a kormányt okolja a fővárosi pénzügyi nehézségek miatt. „Aki Budapestet csődbe akarja lökni, azt Budapest magával rántja” – fogalmazott, miközben elszorult a hangja, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt tette felelőssé a hiányért. Mindezt annak ellenére, hogy a BKV-sok dühét az váltotta ki, hogy

a főváros nem fizeti utánuk a járulékokat, csak a nettó bért,

ahelyett, hogy rendbe tenné a költségvetést, amelyet Vitézyék és a Tisza Párt közreműködésével fogadtak el, ám utóbb törvénytelennek bizonyult.

Karácsony akcióján a Magyar Autóklub is felháborodott

A Magyar Autóklub elfogadhatatlannak tartja, hogy a fővárosi önkormányzat politikai haszonszerzés céljából ellehetetleníti Magyarország fővárosának közlekedését. A főváros tömegközlekedésének leállítása Budapest teljes közlekedésének megbénulását okozta, számos közlekedő életét keserítette meg, legyen az tömegközlekedést használó vagy éppen gépjárműben haladó.

A Magyar Autóklub fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a több mint egymillió embert érintő közszolgáltatás leállítása, akár rövid időre is, nem használható fel politikai kérdésekben döntések kikényszerítésére. Ehhez más, alkalmas színtért szükséges keresnie a feleknek.

A kormány kész segíteni a fővárosnak

A fővárosi önkormányzat vezetői hibák miatt került abba a helyzetbe, amelyben most van – mondta Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint kérdés, hogy ha telekvásárlásra volt pénz Rákosrendezőn, akkor miért nincs most pénz a BKV működtetésére.

A Karácsony–Tisza-koalíció egy év alatt csődbe vitte a fővárost

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette: a kormány készen áll rá, hogy segítsen, de át kell világítani a főváros működését. A kormány Latorcai Csaba miniszterhelyettest és a Miniszterelnökség vezetőjét jelölte ki a tárgyalásra az önkormányzattal.

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár emlékeztetett: idén várhatóan 322 milliárdra növekszik a város bevétele, a szolidaritási hozzájárulás pedig nem növekedett annyira, ami indokolná a csődöt.

Át kell világítani a fővárost, hogy kiderüljön, hová tűnt a pénz

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: először szükség van egy törvényes költségvetésre, amely jelenleg nincs a városnak.

A kormány az elmúlt években is igyekezett segíteni a fővárosnak. A több száz milliárdos közfejlesztések mellett a kkv-k is kormányzati pályázaton kaphattak pénzt. A főváros vezetése azonban a költségvetéséből elenyésző mértékben segítette a vállalkozásokat. Támogatásuk azért is kiemelten fontos, ugyanis részben a vállalkozásoktól származik Budapest iparűzési adóbevétele.

Mindemellett a főváros tömegközlekedését is fejleszti a kormány, ugyanis a budapesti villamosbeszerzésekre is több milliárd forintot biztosítottak, illetve az egyik HÉV vonalának a felújítását is elvégzik.