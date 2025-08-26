tömegszektarendezvényMagyar Péter

„A nővérem rángat el mindenhova” – így működik a Tisza-szekta

Élő adásban vallott Magyar Péter „rajongója”.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 10:52
Fotó: Havran Zoltán
Élő adásban ismerte el egy nő Magyar Péter országjárásán, hogy nővére „rángatja el” minden tiszás rendezvényre, hogy úgy tűnjön, minden településen sokan kíváncsiak a Tisza elnökére.

– A testvérem, ő nagyon aktív, Tisza-szigetes, és ő rángat el mindenhova. Fényszaruba meg ide is, tömegnek

 – ismerte el.

Aztán azt mondta a felvételt készítőnek, hogy ezt majd kivágják, mire a felvételt készítő közölte, ez élő adásba megy, ezért ezt nem tudják kivágni.

@moggeramegvalto Ez biztos hazugság, hiszen a Tiszában nem csinálnak ilyet. 😂 #tiszapart #magyarpeter #orszagjaras #aktivista #fyp ♬ Running Off (Slowed Down) - Jshxwty

A szimpatizánsok verbuválása nem meglepő, az utóbbi hónapokban ugyanis látványosan fogyott Magyar Péter rajongótábora. Erdélyben például A Tisza Párt elnöke letöröltette az élő közvetítést, olyan kevesen voltak kíváncsiak a beszédére. A felvételen ráadásul szerepel az a részlet, amikor Magyar azt mondja,

ne ezt mutogassátok már, ezt az ilyen kevés embert.

Országjárásának magyarországi felvételein is az látható, hogy csak lézengtek az érdeklődők. Ráadásul előfordult, hogy egy nap a különböző vidéki helyszíneken ugyanazon emberek előtt tartja meg a beszédét Magyar Péter. Ez arra utal, hogy a vidéki, kisebb településekre Budapestről utaztatták a Tisza Párt aktivis­táit. 

A rendezvényeken pedig igyekeztek olyan fotókat készíteni, amelyeken nem látszódik a foghíjas közönség. Ez annak is az eredménye lehet, hogy a rendezvényeit nagyrészt napközben tartotta, de a mondanivaló hiánya is távol tarthatta az embereket. 

 

