„A nővérem rángat el mindenhova” – így működik a Tisza-szekta

Élő adásban ismerte el egy nő Magyar Péter országjárásán, hogy nővére „rángatja el” minden tiszás rendezvényre, hogy úgy tűnjön, minden településen sokan kíváncsiak a Tisza elnökére.

– A testvérem, ő nagyon aktív, Tisza-szigetes, és ő rángat el mindenhova. Fényszaruba meg ide is, tömegnek

– ismerte el.

Aztán azt mondta a felvételt készítőnek, hogy ezt majd kivágják, mire a felvételt készítő közölte, ez élő adásba megy, ezért ezt nem tudják kivágni.

A szimpatizánsok verbuválása nem meglepő, az utóbbi hónapokban ugyanis látványosan fogyott Magyar Péter rajongótábora. Erdélyben például A Tisza Párt elnöke letöröltette az élő közvetítést, olyan kevesen voltak kíváncsiak a beszédére. A felvételen ráadásul szerepel az a részlet, amikor Magyar azt mondja,

ne ezt mutogassátok már, ezt az ilyen kevés embert.

Országjárásának magyarországi felvételein is az látható, hogy csak lézengtek az érdeklődők. Ráadásul előfordult, hogy egy nap a különböző vidéki helyszíneken ugyanazon emberek előtt tartja meg a beszédét Magyar Péter. Ez arra utal, hogy a vidéki, kisebb településekre Budapestről utaztatták a Tisza Párt aktivis­táit.