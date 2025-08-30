Félmilliós vérdíjat tűztek ki egy állatkínzóra, aki szöges virslivel végez a kutyákkal

„Félmillió, azaz 500 ezer forint a jutalom annak, aki bizonyíthatóan megmondja, hogy ki dobta be a szöges virsliket tegnapelőtt éjszaka. Majdnem megölte a kutyánkat és a társait” – írta egy felháborodott gazda Gödöllő egyik nyilvános csoportjába. A Metropol cikke szerint a helyiek azonnal összefogtak a hír hallatán.

Ez a kutya volt az egyik áldozat. Forrás: Metropol

Az összes létező kamerát visszanézni, még azt is, ami sokkal arrébb van! Bárkit láttok rajta, mindenkit kikérdezni

– írta az egyik kommentelő, egy másik lakos szerint pedig azonnal rendőrségi feljelentést kell tenni. Volt, aki szerint a vérdíj nem elég, nyilvánosságra kell hozni a történetet, amennyiben kézre kerül az elkövető, hogy érezze az állatbarát összetartást. A helyiek börtönt is kérnének az állatkínzóra, egy másik kommentelő szerint ilyen mértékű gonoszság miatt ugyanis a rácsok mögött lenne a helye a szöges virslit bedobónak.