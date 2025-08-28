Rendkívüli

Már a Fradiról is álhírt kezdtek terjeszteni a tiszások, Magyar Péter egyből rácsapott

Balatonvédelemökológiai zöldterület

Orbán Viktor aláírta, megjelent a Balaton védelméről szóló rendelet

Új korszak kezdődik a Balaton védelmében: a Magyar Közlönyben megjelent BATÉK-rendelet minden eddiginél szigorúbb építési szabályokat vezet be. A cél a tó természeti értékeinek és ökológiai egyensúlyának megőrzése: több zöldterület és közhasználatú partszakasz marad meg, visszaszorulnak a vízparti beépítések, a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre nő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 9:17
Fotó: Világgazdaság
A mai nap valódi mérföldkő a Balaton történetében. Megjelent a Magyar Közlönyben a tó védelméről szóló BATÉK-rendelet – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára.

Lánszki Regő tájékoztatott: mostantól új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás biztosítja a magyar tenger és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését. Éppen ezért:

  • amellett, hogy megvédik a zöldterületeket és a strandokat a magánkézbe kerüléstől, visszaszorítják a vízparti építkezéseket és jelentősen növelik a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát. Előbbi 102-ről 112 kilométerre nő, míg parti sétányokból – 50 százalékos növekedéssel – 65 helyett, 95 kilométernyi áll majd a turisták és az ott lakók rendelkezésére.
  • Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú területet alakítanak ki – ebbe tartoznak az önkormányzati strandok és a gyalogos forgalom elől el nem zárható parti sétányok is. 1568 hektárnyi olyan területet jelöltek ki továbbá, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül. Ezeken a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető.
  • Kikötő a továbbiakban csak ott létesülhet, ahol azzal az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei egyetértenek.
  • A BATÉK-rendelettel új korszak nyílik a Balaton történetében. Ezzel teremtik meg a feltételeit annak, hogy a tó egyszerre legyen a természet menedéke, a helyiek otthona és mindenki számára elérhető élmény. 

A 65 oldalas, tavak világnapján megjelent, 30 nap múlva hatályba lépő rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, ITT érhető el.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

