Orbán Viktor aláírta, megjelent a Balaton védelméről szóló rendelet

A mai nap valódi mérföldkő a Balaton történetében. Megjelent a Magyar Közlönyben a tó védelméről szóló BATÉK-rendelet – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára.

Lánszki Regő tájékoztatott: mostantól új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás biztosítja a magyar tenger és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését. Éppen ezért:

amellett, hogy megvédik a zöldterületeket és a strandokat a magánkézbe kerüléstől, visszaszorítják a vízparti építkezéseket és jelentősen növelik a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát. Előbbi 102-ről 112 kilométerre nő, míg parti sétányokból – 50 százalékos növekedéssel – 65 helyett, 95 kilométernyi áll majd a turisták és az ott lakók rendelkezésére.

Összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú területet alakítanak ki – ebbe tartoznak az önkormányzati strandok és a gyalogos forgalom elől el nem zárható parti sétányok is. 1568 hektárnyi olyan területet jelöltek ki továbbá, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül. Ezeken a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető.

Kikötő a továbbiakban csak ott létesülhet, ahol azzal az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei egyetértenek.

A BATÉK-rendelettel új korszak nyílik a Balaton történetében. Ezzel teremtik meg a feltételeit annak, hogy a tó egyszerre legyen a természet menedéke, a helyiek otthona és mindenki számára elérhető élmény.

A 65 oldalas, tavak világnapján megjelent, 30 nap múlva hatályba lépő rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, ITT érhető el.